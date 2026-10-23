Hakkari Yüksekova\'da kalp krizi geçiren sürücünün öğrenci servisi markete çarptı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenci servisi yol kenarındaki binaya çarptı. Kazada öğrenciler yara almazken, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerindeki Sabancı Kavşağı'nda meydana geldi. D.O. yönetimindeki öğrenci servisi, kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücüsünün rahatsızlanması üzerine düz ilerleyerek yol kenarındaki bir binanın giriş katında bulunan marketin kapısına çarptı. Kaza sırasında servis sürücüsü D.O'nun direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. D.O., ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sırasında serviste bulunan öğrenciler büyük korku ve panik yaşarken, yaralanan olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.