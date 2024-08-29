Hakkarili Kadınların Karadeniz Turu İsteği Yerine Getirilecek - Son Dakika
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Hakkarili Kadınların Karadeniz Turu İsteği Yerine Getirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkarili kadınların Karadeniz turu isteğini yerine getirmek için talimat verdi. Bakan Göktaş, Hakkari'deki Aile Destek Merkezini ziyaret ederek kadın kursiyerlerle bir araya geldi ve yeni bir ADEM açılacağının sözünü verdi.

29.08.2024 11:16
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşadıkları şehrin dışındaki illeri görmek istediklerini belirten Hakkarili kadınların "Karadeniz turu" isteğinin yerine getirilmesi talimatı verdi.

Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya geldi. Ahşap atölyesini gezen, buradaki kadınlarla sohbet eden Bakan Göktaş, bir yağlı boya resminin son bölümünü tamamladı. Ardından nakış kursundaki kadınları ziyaret eden Göktaş, kursiyerlerin yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Kursiyer, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür etti. Kurslarda güzel vakit geçirdiklerini, ADEM'deki kreşlerde çocukları vakit geçirirken kendilerinin de yeni el becerileri geliştirdiklerini aktaran kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak kazanç elde ettiklerini söyledi.

Bakan Göktaş, daha sonra pastacılık atölyesindeki kadınlarla buluştu.

Bazı kursiyerlerin, Türkiye'nin diğer şehirlerini, özellikle Karadeniz Bölgesi'ni görmek istediklerini belirtmesi üzerine Bakan Göktaş, kadınlar için kültürel bir gezi düzenlenmesi talimatı verdi.

Bunun üzerine Hakkari Valisi Ali Çelik, kadın kursiyerler için Karadeniz gezisi düzenleyeceklerini belirtti.

Yüksekova'da iki Aile Destek Merkezi bulunduğu belirtilerek, kadınların yoğun ilgi gösterdiği merkezlerden bir tane daha açılmasına yönelik talep üzerine de Bakan Göktaş, yeni bir ADEM açılacağının sözünü verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkarili Kadınların Karadeniz Turu İsteği Yerine Getirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkarili Kadınların Karadeniz Turu İsteği Yerine Getirilecek - Son Dakika
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