AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, silahlı tehdit suçundan hakkında 8 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kenan Akbaş (36), polisin takibi sonucu İkizdere Deresi'nde yakalandı.
İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, silahlı tehdit suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü Kenan Akbaş'ın Acarlar Mahallesinde olduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipleri gören şüpheli kaçmaya başladı. Kenan Akbaş, polisin takibi sonucu İkizdere Deresi'nde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.
Son Dakika › Güncel › Hakkında 8 Yıl Hapis Cezası Olan Kenan Akbaş Yakalandı - Son Dakika
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