Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu - Son Dakika
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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK silahlı terör örgütünün 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, teslim olmasının ardından gözaltına alındı.

26.03.2025 16:21  Güncelleme: 16:44
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'kent uzlaşısı' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. PKK/KCK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacıyla gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASINDA 3 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu olduğu iddia edilen Azad Barış ile bu şahısla bağlantılı olduğu ve HDK mensubu olduğu öne sürülen Hunav Altun hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir

EBRU ÖZDEMİR GÖZALTINA ALINDI

Ebru Özdemir yakalama kararının ardından teslim oldu. Özdemir polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu

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Son Dakika Güncel Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • atakan şimşek:
    hesap vakti öt bakalım 88 42 Yanıtla
  • Can Dezen:
    guzel kurgu fakat tutmadi bundan sonra tutmaz bence 32 52 Yanıtla
  • Can Dezen:
    bence guzel bir kurgu fakat tutmadi 21 47 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Delilleri yok etti kararttı şimdi teslim olsa ne olacak 34 27 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Yılmadan devam, yıldıramayacaklar 27 31 Yanıtla
  • EK6985EK:
    Aklı sıra bütün delilleri sakladı ve teslim oldu. 36 17 Yanıtla
  • Bilal İnci:
    Suçsuzluğunu ispat eden insanlar ; ülke sizinle gurur duyuyor 15 20 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Günlerce kılıfına uydurdu avukatı şöyle ifade vereceksin böyle yapacaksın yönlendirdi şimdi teslim oldu yermi lan bu devlet 22 5 Yanıtla
  • Mahmut Gazi:
    Acun ile Ali yan hakem , sende orta Hakem ol ÇakmaTFF Başkanı . 1 3 Yanıtla
  • Szka788304:
    Bu proje gıımılın projesiydi kendi gitti müritleri kaldı kımıl bir yalan söylüyor ise müritleri beş ekliyor kurguluyor düşünüyor yakıştırıyor yazıyor 0 1 Yanıtla
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