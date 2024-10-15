Hakurk'ta 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Hakurk'ta 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hakurk\'ta 2 PKK\'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

15.10.2024 12:40
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakurk'ta 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakurk'ta 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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