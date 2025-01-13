Hakurk\'ta Terör Örgütüne Ait Mühimmat Ele Geçirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütüne ait bir mağara tespit edildi. Tespit edilen mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilip, kullanılamaz hale getirildi" denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ele geçirilen malzemeler şu şekilde: 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet 66 mm lav roketi, 3 adet m67 taarruz tipi el bombası, 2900 adet 5,56 mm mühimmat, 150 adet 7,62 mm AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1920 adet 7,62 mm mühimmat, 2 adet alfa fair düzenek ve uzaktan kumandası, 120 adet elektrikli fünye, 1 adet akü, 500 metre çift nakilli kablo, 1 kutu muhtelif sağlık malzemesi, EYP yapımında kullanılan malzemeler, muhtelif yaşam malzemeleri."