Halep'te Suriyeli Öğrencilerin Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Halep'te Suriyeli Öğrencilerin Mezuniyet Töreni

Halep\'te Suriyeli Öğrencilerin Mezuniyet Töreni
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Türkiye, Halep'te açık öğretim lisesi mezuniyet töreni düzenledi; 15 öğrenci belgelerini aldı.

Suriye'nin Halep ilinde, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen açık öğretim lisesi sınavlarını başarıyla tamamlayan Suriyeli öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Halep'te düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ile Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi katıldı.

Törende yapılan konuşmaların ardından sınavları başarıyla tamamlayan 15 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.

Türkiye'nin Halep Eğitim Ataşesi Mustafa Onur, AA muhabirine, Suriye'ye dönen öğrenciler için açık öğretim ortaokul ve lise programlarının sürdürüleceğini, ilerleyen dönemde Anadolu Üniversitesi programlarının da sunulmasının planlandığını söyledi.

Onur, "Türkiye'den Suriye'ye dönmüş, Suriye'ye gelmiş olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarının devamını sağlamak amacıyla açık öğretim ortaokul ve lise programlarını burada sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerin eğitim yolculuklarını her zaman desteklediklerini belirten Onur, özellikle Türkiye'den Suriye'ye dönen öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için açık öğretim imkanlarının önemli olduğunu ifade etti.

Eğitim alanındaki çalışmaların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirten Onur, "İnşallah bundan sonraki süreçte Anadolu Üniversitesinin programlarını da burada sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de 14 yıl yaşayan ve eğitim hayatının büyük bölümünü burada sürdüren Juliana Davut da Suriye'ye döndükten sonra Türkiye Açık Öğretim Lisesi aracılığıyla lise eğitimini tamamlama fırsatı bulduğunu söyledi.

Davut, Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine devam ettiğini, daha sonra Suriye'ye döndüğünü anlattı.

Suriye'ye döndükten sonra lise eğitimini tamamlama fırsatı bulduğunu belirten Davut, Türkiye Açık Öğretim Lisesi'nin ilk mezunları arasında yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Davut, "Bugün Türkiye Açık Öğretim Lisesi'nin ilk mezunları olarak burada toplandık. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik ve güzel adımlarla buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 11. sınıfa kadar eğitim gören 18 yaşındaki Hibetullah Said ise ailesiyle Suriye'ye dönmesinin ardından eğitimine devam edememe endişesi yaşarken açık öğretim imkanıyla lise eğitimini tamamlama fırsatı bulduğunu ifade etti.

Hibetullah, "Burada eğitimime devam edemeyeceğim için çok gerilmiştim, çok üzülmüştüm. Son gün açık öğretim olduğunu duyunca çok sevindim. Son güne zaten kayıt olabildim. Bayağı mutlu olmuştum." dedi.

Eğitimine Arapça devam etmek zorunda kalmaktan ve yeni bir eğitim ortamına alışmaktan da endişe ettiğini anlatan Hibetullah, özellikle lisenin son yılında böyle bir değişikliğin kendisi için zor olacağını dile getirdi.

Hibetullah, "Çok endişelenmiştim bu yıl mezun olamayacağım diye ya da Arapça devam edeceğim diye. Çünkü yeni bir ortama, yeni bir şeye alışmak çok zor olurdu. Hele ki lisenin son yılı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Açık Öğretim Lisesi, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep'te Suriyeli Öğrencilerin Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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