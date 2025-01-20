(ANKARA) - Suriye'nin Halep kentinde, savaş nedeniyle 12 yıl önce günlük faaliyetlerini durduran Türkiye Başkonsolosluğu, bugün yeniden açıldı. Başkonsolosluk, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle yeniden faaliyetlerine başladı.
Suriye'deki yönetim değişikliğiyle Türkiye'nin Suriye Büyükelçiliği'nin açılmasının ardından, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu da bugün diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı. Halep'in Muhafaza semtindeki Başkonsolosluk, 2012 yılında savaş nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştı.
Türkiye Başkonsolosluğunun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ve Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz hazır bulundu. Törende, Türk bayrağı göndere çekildi.
Son Dakika › Güncel › Halep'te Türkiye Başkonsolosluğu Yeniden Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?