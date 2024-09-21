Halil Şahin: Engellilere Sporla Hayat Buldu - Son Dakika
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Halil Şahin: Engellilere Sporla Hayat Buldu

Halil Şahin: Engellilere Sporla Hayat Buldu

Askerlikte geçirilen kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Halil Şahin, basketbolla yaşam buldu.

21.09.2024 11:21
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İZMİR'de yaşayan, askerlik görevini yaparken düşünce tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Halil Şahin'in (30) hayatı basketbolla değişti. Daha önce de amatör olarak basketbol oynayan Şahin, "O zamanlar gittiğim antrenmanlarda engelli arkadaşlarımın basketbol oynadığını görüyordum ve empati kurmaya çalışıyordum. Zor olup olmadığını düşünüyordum. Yaşadığım olay sonrasında bir zamanlar 'Acaba engelli bireyler için spor yapmak zor mu' diye düşünürken şimdi onların arasındayım. Hayat da böyle bir şey" dedi.

Halil Şahin'in, 2018 yılında Erzurum'un Hınıs ilçesinde askerlik yaparken intikal sırasında dağda bir çukura düşünce omuriliği zarar gördü. Şahin, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat oldu. Yaşadığı olay sonrası 7 ay yatağa bağımlı tedavi gören Şahin, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Engelinden önce Karşıyaka Demirköprü Spor Kulübü'nde lisanslı futbol ve amatör olarak basketbol oynayan Şahin'in yolu, bu sene Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü'nde basketbolla kesişti. Şahin, basketbolla hayata tutundu. Bedensel engelin spora ve başarıya engel olmadığını gösteren Şahin, azmiyle de çok sayıda insana örnek oluyor.

'HAYATTA DURMADAN ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDİYORUM'

Vatani görevini yaptığı sırada düştüğünü anlatan Şahin, "Usta birliğindeyken ve dağda yürürken çukura sırt üstü düştüm ve kalkmaya çalışırken doğrulamadım. Bu sırada sırtımda bir boşluk oluşmuş gibi hissettim. Bu süreçten sonra iç kanama da geçirmişim. Erzurum Yakutiye Devlet Hastanesi'ndeki doktor, bu ameliyatı yapmayacağını çünkü benim çok genç olduğumu, felç kalma ihtimalimin olduğunu söyledi. İstanbul'da Cerrahpaşa Hastanesi'nde ameliyat oldum. Bu süreçlerde hiç pes etmedim, hayatın her alanında olmaya çalıştım. Şu anda da bir işte çalışmak istiyorum" dedi.

'ENGELLİ ARKADAŞLARIMIN SPOR YAPMASINI TAVSİYE EDERİM'

Olaydan önce basketbol antrenmanlarına gittiğini ve orada tekerlekli sandalyede basketbol oynayan engelli sporcuların dikkatini çektiğini dile getiren Şahin, "Yaşadığım olay sonrasında mahalle muhtarımız spor geçmişimi bildiği için beni Osman ve Erdal ağabeyle beni tanıştırdı. Engelli arkadaşlarımı görüyordum, empati kurmaya çalışıyordum. Zor olup olmadığını düşünüyordum. Yaşadığım olay sonrasında bir zamanlar 'Acaba engelli bireyler için spor yapmak zor mu' diye düşünürken şimdi onların arasındayım. Hayat da böyle bir şey. Ancak hem sosyal anlamda hem manevi anlamda memnunum. Spor sayesinde memleket memleket geziyoruz, bilmediğim yerleri gördüm. Bütün engelli arkadaşlarımın spor yapmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Halil Şahin: Engellilere Sporla Hayat Buldu - Son Dakika

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