Haliliye Belediyesi'nden Çölyak ve PKU Hastalarına Destek - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi'nden Çölyak ve PKU Hastalarına Destek

Haliliye Belediyesi\'nden Çölyak ve PKU Hastalarına Destek

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi, çölyak ve PKU hastalarına glütensiz ekmek ve gıda paketi sağlıyor.

10.02.2025 15:17
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Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastalarına desteğini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteğini sürdürüyor.

Kent genelindeki çölyak ve PKU'lu vatandaşların faydalandığı glütensiz ekmek fırınına kayıt yaptıran vatandaşlar, aylık 30 ekmeği ücretsiz alıyor.

İçerisinde lavaşlık un, köftelik bulgur, köftelik mısır bulguru, makarna, sütlü çikolata, gofret, irmik, kurabiye ve çubuk cips kraker yer alan glütensiz paketler, Haliliye ilçesinde ikamet eden 472 vatandaşa ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan, destekleri için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Doğan, belediyenin periyodik olarak glütensiz ekmek ve gıda paketleri dağıttığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Haliliye Belediyesi'nden Çölyak ve PKU Hastalarına Destek - Son Dakika

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