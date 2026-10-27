Halime Çavuş Kadın Derneği Kastamonu Daday'da at yarışı geleneğini canlandırdı - Son Dakika
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Halime Çavuş Kadın Derneği Kastamonu Daday'da at yarışı geleneğini canlandırdı

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Halime Çavuş Kadın Derneği Kastamonu Daday\'da at yarışı geleneğini canlandırdı
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Halime Çavuş Kadın Derneği Kastamonu Daday\'da at yarışı geleneğini canlandırdı
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Halime Çavuş Kadın Derneği'nin girişimiyle Kastamonu Daday'da kadınlar, 600 yıllık yöresel kıyafetlerle sembolik at yarışı düzenledi. Dernek, unutulmaya yüz tutan kadın at yarışlarını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Kastamonu'da kadınlar, unutulmaya yüz tutan at yarışı geleneğini yaşatmak amacıyla yüzlerce yıllık yöresel kıyafetleriyle yarıştı.

Kentte uzun yıllar düzenlenen ancak zamanla unutulmaya yüz tutan kadın at yarışlarını yeniden canlandırmak için Halime Çavuş Kadın Derneği harekete geçti.

Derneğin girişimleriyle Daday ilçesinde Kastamonu'ya özgü 600 yıllık yöresel kıyafetleri giyen kadınlar, önce Türk bayraklarıyla Emirbey At Çiftliği'nde gösteri yaptı, ardından köy yolunda düzenlenen sembolik yarışta kıyasıya mücadele etti.

Halime Çavuş Kadın Derneği Başkanı Şule Özbay, AA muhabirine, derneği yaklaşık 4 yıl önce kurduklarını söyledi.

Özellikle sosyal ve kültürel projelere ağırlık verdiklerini belirten Özbay, "At, kültürümüzde yol arkadaşlığının, cesaretin ve özgürlüğün simgesidir." dedi.

Kadınların geçmişte Kastamonu düğünlerinde atlı alaylara öncülük ettiğini anlatan Özbay, şöyle devam etti:

"Kadınlarımız da bu kültürün içinde her zaman yer almış, ata binmiş, Kastamonu düğünlerinde atlı alaylara öncülük etmiştir. Halime Çavuş Kadın Derneği olarak bugün yüzyıllardır kullanılagelen yöresel kıyafetlerimizle kadınlar arasında düzenlediğimiz sembolik bir at yarışıyla bu güzel geleneğimizi yeniden yaşatıyoruz. Büyüklerimizin hatıralarını gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz."

Gelenekleri yaşatmanın önemine değinen Özbay, "Sembolik bir at yarışıydı ama kazanan kültürümüz ve kadın dayanışması oldu. Çünkü gelenekler yaşatıldıkça geleceğe taşınır diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın at yarışlarını gelecek nesillere aktarmak istediklerini vurgulayan Özbay, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz, kadın at yarışlarını gelecek nesillere aktarmak. Çünkü unutulmaya yüz tutmuş bir yarışma. İnşallah önümüzdeki yıllarda özellikle özel günlerimizde, milli bayramlarımızda bilhassa kadınlar arası at yarışmaları düzenleyerek kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz."

"Yüzyıllardır süren bir geleneği yeniden canlandırdık"

Yarışın birincisi Nihal Gül, yaklaşık 20 yıldır binicilikle ilgilendiğini söyledi.

Daday'ın atlarıyla tanınan bir ilçe olduğunu belirten Gül, "Burada sürekli atlarla ilgili faaliyetler yapıyoruz. Bazen safariler yapıyoruz bazen de bugün yaptığımız gibi küçük yarışlar düzenliyoruz. Bir yandan da güzel ilçemizin adını duyurmak istiyoruz." dedi.

Yüzyıllardır süren bir geleneği yeniden canlandırdıklarını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Daday aslında at cenneti. Eskiden Türk kadınlarımız yarışlara Azdavay kıyafetleriyle katılırlarmış. Biz de o günleri hem yad etmek hem de yeniden canlandırmak için bugün güzel bir yarış düzenledik. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsi çok başarılıydı. Güzel bir yarış oldu."

Yarışa katılan Elif Güneş Çoşkunyel de gruptaki en genç katılımcı olduğunu belirterek, "Ablalarımla beraber dört nala koşmak, atların içinde olmak benim için çok önemliydi." dedi.

Hiçbir sporun cinsiyeti olmadığını düşündüğünü dile getiren Çoşkunyel, "Bence atçılık kadınlara daha çok yakışıyor. Osmanlı döneminde de kadınlar at biniciliğinde yer almış. Biz de bugün burada geçmişteki kadınların atlı geleneğini yeniden canlandırdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Kültür SanatHalime ÇavuşKastamonuGüncelDadayKadınSon Dakika

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