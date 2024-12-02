Halk Ekmek Fabrikası Üretime Geçti - Son Dakika
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Halk Ekmek Fabrikası Üretime Geçti

Halk Ekmek Fabrikası Üretime Geçti

Ordu'da Halk Ekmek Fabrikası açıldı, günde 18 bin ekmek üretilecek, dar gelirliye destek sağlanacak.

02.12.2024 17:49
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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı.

Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde faaliyete geçen fabrikanın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kimseye rakip olmadıklarını, tek amaçlarının dar gelirlileri korumak olduğunu söyledi.

Ekmeğin herkes için çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Güler, şöyle konuştu:

"Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak, özellikle de dar gelirlileri koruyan, esnafa rakip olmayan bir eser kazandırıyoruz. Emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şimdi de dar gelirlilerimizi koruyan çalışmaları hayata geçiriyoruz. Öte yandan günde 3 bin kişiye de sıcak yemek dağıtıyoruz. Bunları karşılıksız yapıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bizim kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Biz kimseye rakip olmuyoruz. Biz kimsenin ekmeğini bölmüyoruz. Biz sadece yol açan ve yol gösteren bir ekip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ümit ediyorum daha güzel açılışlarda şehrimizin farklı noktalarında yine bir araya geleceğiz. Şunun da altını özellikle çizmek istiyorum, 19 ilçemiz için sürprizlerimiz var. Ben açtığımız bu tesisin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kesilen kurdeleyle fabrikanın açılışı gerçekleştirildi.

Törene Vali Muammer Erol'un yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan belediyeden alınan bilgiye göre, fabrikada ilk etapta günlük 18 bin ekmek üretilecek, ilerleyen haftalarda kapasite 27 bine çıkarılacak. Tesis tam kapasiteyle çalıştığında ise bu sayı 54 bine kadar çıkarılabilecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler, 14 satış noktasında ucuz ekmek temin edebilecek. Ekmek satış büfeleri tüm ilçelerde yaygınlaştırılacak.

Hafta içi ve cumartesi günleri ekmek satışının yapılacağı büfeler 08.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kaynak: AA

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