Halk TV'ye İdari Ceza

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(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün gazeteci Barış Pehlivan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyalara atanan bilirkişi ile yaptığı özel telefon görüşme kaydının yayınlanması nedeniyle Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası verildiğini duyurdu.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün gazeteci Barış Pehlivan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyalara atanan bilirkişi ile yaptığı özel telefon görüşme kaydının yayınlanması nedeniyle Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası verildiğini açıkladı. Görüşmenin yayınlanması nedeniyle Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmış, ifadeleri alınmak üzere kanal binasında gözaltına alınan Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve gazeteci Barış Pehlivan adli kontrol tedbiri ile, Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek'in de yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı ile serbest bırakılmıştı.

Taşçı, X hesabından bugün yaptığı açıklamada kararın oy çoğunluğu ile alındığını duyururken bu doysa öncesinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in "gereği yapılacaktır" açıklaması yaptığını ve Şahin'in açıkladığı gibi ceza yönünde oy kullandığını belirtti.

Taşçı, ayrıca Kartalkaya yangınına ilişkin yapılan yorumlar nedeniyle Now TV'ye; SZC ve Tele 1'e de Kartalkaya'daki otel yangınındaki bilirkişi raporuna dair "korsan" açıklamasını yapan Adalet Bakanı'nın sözlerine yönelik eleştiriler nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verildiğini duyurdu.

Taşçı'nın muhalif kanallara verilen idari para cezalarına ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

"1- RTÜK'ten Halk TV'ye bilirkişi cezası! Barış Pehlivan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyalara atanan bilirkişi ile yaptığı telefon görüşme kaydının yayınlanması nedeniyle Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası verildi. Oy çokluğuyla alınan karar, yasanın 'özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırılık' hükmüne dayandırıldı. Kurul'un çoğunluğu, Neden Sonuç isimli programda Seda Selek'in 'Soyadı Büyükcanayakın. İlginç bir isim. Kendisi ne kadar cana yakın ya da kime yakın… ya da ne kadar cana yakın bilinmez. Ama kime yakın ortada.' sözleriyle bilirkişinin hedef alındığını değerlendirdi. Uzman raporu yasanın en ağır maddesi 8/1/b bendinden hazırlanmış ancak Üst Kurulda yapılan müzakerede ceza maddesi (ç) bendi olarak değiştirilmiştir. Bu dosya öncesinde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in 'gereği yapılacaktır' açıklaması nedeniyle ihsası reyde bulunduğundan müzakereye katılamayacağına ilişkin oylama talebimiz keyfi olarak işleme alınmadı ve Şahin açıkladığı gibi ceza yönünde oy kullandı.

2- Kartalkaya otel yangınının faturası gazetecilere kesildi! Now TV'ye Orta Sayfa programında, 78 canın yitirildiği Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili katılımcıların sorumluluğun Turizm Bakanlığında olduğuna ve siyasetin bu soruşturmaya müdahil olmaması gerektiğine ilişkin değerlendirmeler nedeniyle 'Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez' hükmünden yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi. SZC ve Tele 1 kanallarına da Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporunun Adalet Bakanı tarafından korsan olarak tanımlanmasına dönük eleştiri nedeniyle 'Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez' maddesinden yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla hükmedildi.

3- RTÜK'ten RTÜK Başkanına eleştiriye ceza! Sözcü TV'ye Cemal Enginyurt ile Cem Toker'in RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e yönelik sözler nedeniyle 'insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine' aykırılıktan oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası verildi. Cezaya Enginyurt'un 'RTÜK sahibine hizmet ediyor. İktidarın geleceğini sağlama almak, ona yönelik eleştirileri ortadan kaldırmak, konuşacak onları susturmak için bir görevi ve misyonu var. Bunu da layıkıyla yerine getiriyor. Dilerim Ebubekir kardeşimiz yeni bakanlar kurulu açıklanacakmış ocak ayı içerisinde. Kendisine orada layıkıyla bir yer bulabilir' sözleri; Cem Toker'in de '2020 yılında yine RTÜK'ün başı Ebubekir Şahin şöyle bir cümle kuruyor: 'Cumhurbaşkanımızın talimat ve telkinlerini emir telakki ederiz.' Cumhurbaşkanımız dediği kişi aynı zamanda AKP'nin genel başkanı, yani bir parti genel başkanının telkin ve talimatlarını emir telakki ederim diyen bir adam bütün Türkiye'deki medyanın üzerinde Demoklaes'in kılıcı gibi sallanıyor' sözleri dayanak yapıldı. Sözcü TV'ye Cemal Enginyurt'un hakaret suçlamasıyla açtığı bir davada mahkeme tarafından sanığın beraatine karar verilmesi nedeniyle sarf ettiği 'Bana hakaret eden, anama, eşime küfreden şerefsize nasıl beraat verdin utanmaz adam? Böyle bir ceberrutluk yok! AKP'nin hakimi savcısı değil, Allah'ın adamı olun!' sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi. SZC TV Ana Haber bülteninde, Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin, 'Düşünsenize yani bir parti başkanını alabiliyorlar. Bir parti başkanını işte hazır aldık bir başka suç da isnat edelim diyebiliyorlar. Arkadaşlar hepimiz güvencesiziz. Hiçbirimizin güvencesi yok. İktidara yakınsan hiçbir şey başına gelmez. iktidar aleyhinde konuşuyorsan, ister gazeteci ol ister siyasetçi ol, alınabilirsin. Senin başına her şey gelebilir' değerlendirmeleri nedeniyle 'eleştiri sınırları içerisinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' bendinin ihlali nedeniyle yüzde 3 para cezasına hükmedildi.

4- Ferdi Tayfur eleştirisine ceza. Tele 1 kanalında sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından arabesk müziğine ilişkin eleştiri nedeniyle yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla karar verildi. Now TV'ye Nun Eğitim ve Kültür Vakfı hakkındaki habere ilişkin mahkemenin cevap ve düzeltme metnini değiştirerek ve olağan hızı dışında daha hızlı okunması nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi."