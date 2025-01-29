Halk TV Yönetici ve Sunucusuna Adli Kontrol

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Haber: Esra TOKAT/ Kadir DEVİR - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek "Yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza verme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in ifadesi Ankara Adliyesi'nde SEGBİS üzerinden alındı. Seda Selek ise 5. Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıktı.

İstanbul'da aynı suçlamayla gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan gazeteciler Barış Pehlivan ve Seda Selek'in de ifadelerinin ardından Savcılık Seda Selek ve Serhan Asker'in mevcut delil durumuna göre adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevklerine karar verdi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Serhan Asker'in SEGBİS üzerinden ifadesi alındı. Seda Selek'in de ifadesinin tamamlanmasının ardından İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği Serhan Asker ve Seda Selek'i "yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.