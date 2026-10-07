Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne Garı açılışa hazır - Son Dakika
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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne Garı açılışa hazır

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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı\'nın Edirne Garı açılışa hazır
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ekim'de açılması planlanan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne etabındaki yeni gar binasında son hazırlıklar tamamlandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı tamamlanan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin önemli duraklarından Edirne Garı'nda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ekim Cuma günü resmi açılışı gerçekleştirilecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne etabı ile yeni Edirne Gar Binası'nı ziyaret etti.

Tarihi mimari dokuyla modern teknolojinin bir araya getirildiği gar binasında son hazırlıkları inceleyen Sezer, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, Edirne'yi İstanbul ve Avrupa'ya bağlayarak ulaşımda önemli bir dönüm noktası oluşturacak projenin Edirne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Sezer, projeye sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni gar yolcu hizmetine hazır

Türkiye'nin Avrupa ile demir yolu bağlantısını güçlendirmesi hedeflenen projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimindeki çalışmalar tamamlandı, Edirne'nin yeni gar binası yolcu hizmetine hazır hale getirildi.

Kullanım ömrünü tamamlayan eski gar binasının yıkılmasının ardından aynı alanda başlatılan yeni garın inşası yaklaşık 8 ayda tamamlandı.

Gar ve misafirhane olmak üzere iki ana yapıdan oluşan kompleks, toplam 7 bin 250 metrekare kapalı alana sahip.

Tek ve çift kişilik odaların bulunduğu misafirhanede aynı anda 23 kişi konaklayabilecek.

Yeni Edirne Garı'nda 9 bin 840 metrekare peron, 8 bin 700 metrekare de peyzaj alanı oluşturuldu. Kompleksin açık kullanım alanı 18 bin 540 metrekareye ulaştı.

Gar binasında yolculara yönelik bölümlerin yanı sıra tren işletmeciliğinin yürütüleceği hareket, lojistik, trafik, emniyet ve idari birimler de yer alıyor.

Tarihi mimari modern çizgilerle buluşturuldu

Yeni gar binasının tasarımında Edirne'nin tarihi ve kültürel kimliğinin yansıtılması hedeflendi.

Binanın mimari konsepti, tarihi Edirne Garı'nın karakteristik özellikleri ile modern mimari unsurların bir araya getirilmesi esasına göre hazırlandı.

Kemerli ve revaklı mimarinin öne çıktığı yapının cephesinde mermer kaplamalar kullanılırken çini motifleri ve Türk mavisi tonlarıyla geleneksel Türk mimarisine gönderme yapıldı.

Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan yapı, zemin üzerine iki kat olarak inşa edilerek kent siluetiyle uyumlu hale getirildi.

Her biri 400 metre uzunluğunda 3 peron

Yeni Edirne Garı'nda her biri 400 metre uzunluğunda 3 peron bulunuyor.

Uzun mesafeli yolcu trenlerine hizmet verecek şekilde tasarlanan peronlarla Edirne Garı'nın, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın işletmeye alınmasıyla kentin demir yolu ulaşımındaki ana noktalarından biri olması hedefleniyor.

Çerkezköy-Kapıkule kesiminde Edirne Garı'nın yanı sıra Kapıkule Garı ile Lüleburgaz, Babaeski, Büyükkarıştıran ve Çerkezköy istasyonlarının yapımları da tamamlandı.

Kaynak: AA
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