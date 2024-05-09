Haluk Levent, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi - Son Dakika
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Haluk Levent, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi

Haluk Levent, İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi

Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler (BM) Sivil Toplum Örgütleri toplantısında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki göstererek, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya '10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?' sorusunu yöneltti. Levent, Gazze'deki çocukların durumuna dikkat çekerek, İsrail'in saldırılarına karşı tepkisini dile getirdi ve Gazze'ye yardım ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini ancak zorluklarla karşılaştıklarını belirtti. Ayrıca, İsrail'in saldırıları sonucu Birleşmiş Milletler çalışanlarının da hayatını kaybettiğini vurguladı ve Gazze'deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu ve Amerikalı-Fransız öğrencilerle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

09.05.2024 23:25
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Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler (BM) Sivil Toplum Örgütleri toplantısında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki göstererek, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Levent, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında konuştu.

Konuşmasında Gazzeli çocuklara dikkat çeken Levent, şunları söyledi:

"Bugün size güzel ülkem Türkiye'nin selamlarını getirdim. Bugün burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, bir iyilik organizasyonu olan Ahbap'ın kurucusu ve başkanı olarak bulunuyorum. Buraya bazı proje ve önerilerimi sizlerle paylaşmak için gelmiştim ama bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim."

Levent, Ahbap derneği olarak Gazze'ye yardım ulaştırmayı denediklerini ancak çok fazla zorluk yaşadıklarını kaydetti.

İsrail yönetimine tepki gösteren Levent, "Başbakan Netanyahu'ya bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" ifadesini kullandı.

Levent, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu 100'den fazla Birleşmiş Milletler çalışanının hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

İsrail hükümetini bu zulüm ve insani krizden dolayı kınadığını dile getiren Levent, "Gazze'deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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