Haluk Levent'ten Bağış Açıklaması

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent, emniyetteki ifadesi sırasında aylık gelir durumunu "belirsiz" olarak beyan ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.

Üzerine kayıtlı gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıkları sorulan Levent, adına kayıtlı herhangi bir mal varlığının bulunmadığını, ayrıca üzerine kayıtlı olmamakla birlikte sahibi olduğu veya kullanımında bulunan herhangi bir gayrimenkul, araç ya da başka bir mal varlığının da olmadığını beyan etti.

Levent, ifadesinde, Risus Organizasyon Ltd. Şti.'de gayriresmi ortak olduğunu, organizasyon ve müzik alanında faaliyet gösteren şirketin resmiyette sahibi olarak şüpheli Zafer Yay'ın göründüğünü, ancak bu şirketten herhangi bir kazanç elde etmediğini iddia etti.

Banka hesapları, borsa aracı kurumları, yatırım hesapları ve kredi kartlarının beyan edilmesinin istenmesi üzerine Levent, "Yeliz Kaya isimli şahsın üzerine kayıtlı olan Vakıfbank ve Halkbank'ta bulunan hesapları ben yönetmekteyim. Konserler sonucunda kazandığım paralar bu hesaplara yatmaktadır ve paraları ben kullanmaktayım. Kendi adıma banka hesabı kullanmamaktayım. Zafer Yay isimli şahıs üzerine kayıtlı olan borsa aracı kurumlarında hesabım vardır. Geçmişte adıma kayıtlı olan bir adet kredi kartım vardı ancak şu anda kapalı durumdadır ve kredi kartı kullanmamaktayım." şeklinde ifade verdi.

"Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim"

Ahbap Derneğinin faaliyet alanları ile finansal noktalarda kimlerin yetkili olduğuna yönelik soruya Levent, derneğin yardımlaşma ağı olduğu ve yardım faaliyetleri yaptığı cevabını verdi.

Derneği 2016 ya da 2017'de kendisinin kurduğunu anlatan Levent, "Ahbap Derneği kurulduğu ilk iki yıl bütün finansmanı ben sağladım. Tüm yardımları kendi cebimden yaptım. Elazığ depremi sonrasında bağışlar gelmeye başladı. Bu bağışlarla vatandaşımıza yardımlar yapmaya başladım. Yönetim kurulu ara ara değişti. Para çekme yetkisi bankalarda tarafıma aittir. Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim. Aracı kuruluşta paramız yoktur." beyanlarında bulundu.

Levent, "Ahbap İktisadi İşletmesi ve Ahbap Lojistik'e ait Ahbap Derneği çalışanları adına herhangi bir çek veya senet düzenlendi mi? Dernek faaliyetleri dışında 3 özel ve tüzel kişiliklere Ahbap Derneği ve iştirakleri adına herhangi bir çek veya senet düzenlendi mi? Düzenlendi ise hangi iş veya işlem karşılığında kimlere çek, senet düzenlendi?" sorusu üzerine, dernek adına çek düzenlenmediğini, diğer kuruluşlara 2026 yılında mülk alımları karşılığı senetler verildiğini, mülkler için 2026 Kasım ayında aktarımlar yapılacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler için 4 milyar 300 milyon lira toplanmış

Ahbap Derneği tarafından yürütülen yardım kampanyaları kapsamında ne kadar para toplandığı ve nerelere harcandığıyla ilgili soru üzerine Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler için 4 milyar 300 milyon lira gibi bir para toplandığı cevabını verdi.

Yardım paralarının tamamına yakınının deprem bölgesinde harcandığını, hepsinin fatura ve teslim tesellüm belgelerinin kayıtlı olduğunu öne süren Levent, ifadesine şöyle devam etti:

"Benim burada olmamın sebebi 2026 yılında başlayan bir durum ile alakalıdır. Ben Ahbap Derneğine kazanç sağlamak amacıyla şu anki fiyatıyla 150 milyon lira tutarında olan 20 adet taşınmazı 80 milyon lira karşılığında Ahbap Derneğine vermek istedim ve bununla ilgili Ahbap Derneği karar defterine yönetim kurulu kararı aldırttım. 80 milyon benim paramdır. Karşılığında 20 adet Ahbap'ın dairesi vardır. 20 adet daire 3 ay kadar önce Çerkezköy Tapu Dairesi'nden Ahbap Derneği adına başvurumuz yapıldığı halde alınamamıştır. Bunun sebebi olarak bizlere 'Ahbap Genel Kurulu yapılarak ardından il dernekler müdürlüğüne başvuruda bulunarak hemen akabinde tapu işlemlerinin yapılacağı' söylendi. Bizler de Genel Kurulu toparladık. Genel Kurul'dan taşınmazlar için karar aldık ve 20 dairenin teslimi için gözaltına alınmamdan 2 gün önce başvuruda bulunduk. Söz konusu taşınmazların ada parsel bilgilerinin yer aldığı dernek yönetim kurulu kararı mevcuttur."

Tapuların cuma gününe yetişmediğini, yetişmiş olması halinde Yeliz Kaya'ya yaklaşık bir yıldır gelen 80 milyon liranın faizleriyle birlikte yasal şekilde kapatılacağını iddia eden Levent, "Fakat yetişmediği için Yeliz Kaya'ya gelen 80 milyon lira, yani benim param, aylar içerisinde nerelerde kullanılmışsa onlarla ilgili şu anda örgüt üyesi muamelesi yapılıyor." şeklinde konuştu.

Levent, ifadesinde şunları kaydetti:

"Haluk Levent olarak ben ne kendimi ne etrafımı ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten Ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi. Bu saatten sonra söyleyeceğiniz ya da soracağınız hiçbir sorunun aşağıda belirteceğim açıklamalar dışında bir anlamı kalmayacaktır."

"Hüseyin Başaran ile aramızda gerçekleşen gayrimenkul ticareti, alacak verecek meselesiyle ilgilidir"

Her şeyin art arda büyüdüğünü, deprem döneminde yaşanılan olayları kendisini içinden çıkılmaz bir duruma sürüklediğini kaydeden Levent, "Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap Derneğinden para alıp oynamadım. Eğer böyle bir şey iddia ediyorlarsa en başta İçişleri Bakanlığının başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor. Çünkü 2023, 2024 ve 2025 yıllarında vatandaşlarımızın alın teriyle, küçücük çocuklarımızın harçlarıyla yardımda bulunduğu Ahbap Derneğinin tüm faaliyet raporları denetlenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Bunu ben değil İçişleri Bakanlığı müfettişleri raporları ile ilettiler." beyanında bulundu.???????

Ara verilen ifadenin tekrar başlaması ve kendisine yine etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediğinin sorulması üzerine Levent, şöyle cevap verdi:

"Hakkımda yürütülen soruşturma ve isnat edilen suçlama hakkında bilgi sahibi oldum. Dosyanın müştekilerinden olan Hüseyin Başaran ile aramızda gerçekleşen gayrimenkul ticareti, alacak verecek meselesiyle ilgilidir. Herhangi bir dolandırıcılık eylemi yoktur. Konunun hukuki uyuşmazlığa giren konulardan olduğunu değerlendiriyorum. Ayrıca şikayete konu gayrimenkuller iddia olunduğu miktarda değildir. Tarafımca da bir kısım ödeme yapılmıştır. İsnat edilen suçlamayla ilgili bunun haricinde herhangi bir beyanda bulunmak istemiyorum. Detaylı ifademi cumhuriyet savcılığı makamında vermek istiyorum."