Hamaney'in Cenaze Törenleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamaney'in Cenaze Törenleri Başladı

04.07.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in naaşına dün protokol ziyaretleri gerçekleştirilirken; bugün Tahran'da halkın ziyaretine açıldı. İran yönetimi, Hamaney için bir hafta sürecek cenaze törenlerini başlatırken, naaşın İran ve Irak'taki Şii kutsal kentlerinde düzenlenecek törenlerin ardından Meşhed'de defnedileceği bildirildi.

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in naaşına dün protokol ziyaretleri gerçekleştirilirken; Tahran'da bugün halkın ziyaretine açıldı. İran yönetimi, Hamaney için bir hafta sürecek cenaze törenlerini başlatırken, naaşın İran ve Irak'taki Şii kutsal kentlerinde düzenlenecek törenlerin ardından Meşhed'de defnedileceği bildirildi.

İran medyasına konuşan İran devlet yetkilileri, din adamları, yabancı konuklar ve binlerce kişi dün Tahran'da düzenlenen törende, Hamaney'e son görevlerini yerine getirdi. İran yönetimi, 37 yıl ülkenin dini liderliğini yapan Hamaney'in naaşının defnedilmeden önce de Kum, Necef ve Kerbela'da halkın ziyaretine açılacağını, son törenin ise Meşhed'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

İRAN YÖNETİMİ KİTLESEL KATILIM HEDEFLİYOR

Yetkililer, önümüzdeki günlerde düzenlenecek cenaze yürüyüşlerine milyonlarca kişinin katılmasını hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda cenazeye katılanlar için ücretsiz ulaşım, yiyecek ve konaklama imkanı sağlandığı ifade edildi. Tahran'da güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. Kentin ana caddelerinde askeri ve polis araçları konuşlandırılırken, Besic milislerinin motosikletlerle devriye gezdiği görüldü.

İran yönetimi ayrıca, cenaze törenleri sırasında ABD ve İsrail'i herhangi bir saldırıda bulunmamaları konusunda uyardı.

YABANCI LİDERLER DE TÖRENE KATILDI

Törene eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkan Yardımcısı He Wei, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yabancı lider ve üst düzey yetkili katıldı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile üst düzey komutan İmad Muğniye'nin aileleri de törende yer aldı. İran Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer üst düzey yetkililer de cenaze törenine katılarak dua etti.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI İLK KEZ GÖRÜNTÜ VERDİ

Yeni Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi, güvenlik gerekçeleri nedeniyle uzun süredir kamuoyu önüne çıkmamasının ardından cenaze töreninde ilk kez görüntülendi. Vahidi, tabutun önünde saygı duruşunda bulundu.

ŞEHİTLİK VE MATEM VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Tören boyunca çok sayıda kişi göğsüne ve sırtına vurarak yas tuttu. Tabutların üzerine siyah sarık, İran bayrakları ve siyah matem bayrakları yerleştirildi.

İran'ın çeşitli kentlerinde siyah matem bayrakları asılırken, Tahran'ın merkezinde toplanan kalabalık sloganlar attı.

DEFİN GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERTELENDİ

İranlı yetkililer, İslam'da cenazelerin normal şartlarda kısa sürede defnedildiğini ancak savaş koşulları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle defin işleminin geçici ateşkes sonrasına ertelendiğini bildirdi.

Planlamaya göre Hamaney'in naaşı, Tahran'daki törenlerin ardından Kum, Necef ve Kerbela'ya götürülecek, son olarak Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu alanda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Ali Hamaney, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Meşhed, İsrail, Tahran, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamaney'in Cenaze Törenleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars’ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
“Evde çalınır“ diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı "Evde çalınır" diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 40 kişi hayatını kaybetti Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti
20 Milyonluk Düğün İçin 26 Milyonluk Bağış 20 Milyonluk Düğün İçin 26 Milyonluk Bağış!
Maslak’taki çağrı merkezine baskın Avrupa’yı dolandıran çete yakalandı Maslak'taki çağrı merkezine baskın! Avrupa'yı dolandıran çete yakalandı

10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
08:02
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
07:46
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
07:00
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 10:53:05. #7.13#
SON DAKİKA: Hamaney'in Cenaze Törenleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.