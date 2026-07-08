Hamaney'in Cenazesi Kerbela'da - Son Dakika
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Hamaney'in Cenazesi Kerbela'da

Hamaney\'in Cenazesi Kerbela\'da
08.07.2026 23:21
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Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni Kerbela'da binlerce kişinin katılımıyla başladı.

ABD- İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Irak'ın Kerbela kentindeki cenaze töreni düzenleniyor.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Hamaney'in Necef'ten getirilen naaşı Kerbela'ya ulaştı ve buradaki cenaze törenine başlandı.

Hamaney'in cenaze törenine katılmak için Kerbela'da toplanan binlerce kişi sabah saatlerinden beri yollarda beklediği, naaşı taşıyan aracın yoğun kalabalıktan dolayı ilerlemekte zorlandığı belirtildi.

Cenaze törenine katılanlar "ABD'ye ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganları attı.

Hamaney'in naaşı Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas'ın türbelerinde de gezdirilecek ve burada cenaze namazı kılınacak.

Kerbela Valiliği kentte yarın resmi tatil ilan etti.

Hamaney'in naaşını taşıyan uçak dün Necef'teki Uluslararası Necef Havalimanı'na getirilmişti. Naaşı burada Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ve devlet yetkilileriyle siyasi parti liderleri karşılamıştı.

Hamaney için Necef'te bu sabah cenaze töreni düzenlenmiş, naaş Hazreti Ali türbesinde gezdirilmişti. Hamaney için burada cenaze namazı da kılınmıştı.

Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı Kerbela'daki cenaze töreni sonrası tekrar İran'a gönderilecek.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Ali Hamaney, Savaş ve Çatışma, Politika, İsrail, Güncel, Kültür, Dünya, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamaney'in Cenazesi Kerbela'da - Son Dakika

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