Hamas: 137 Filistinli İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybetti

GAZZE, 12 Mart (Xinhua) -- Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 137 Filistinlinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze merkezli Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf salı günü yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri son 10 gün içinde ateşkes ihlallerini yoğunlaştırdı. Bugün de Gazze kentinin güneyinde 5 kişi öldürüldü" dedi.

Bu kişiler arasında insansız hava araçlarıyla hedef alınan iki kardeşin bulunduğunu kaydeden Maruf, barış anlaşmasının yürürlüğe girdiği 19 Ocak tarihinden bu yana öldürülen toplam Filistinli sayısının, Refah kentinde öldürülen 52 kişi de dahil olmak üzere 137'ye yükseldiğini duyurdu.