Hamas, ABD Başkanı Biden'a tepki gösterdi - Son Dakika
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Hamas, ABD Başkanı Biden'a tepki gösterdi

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendilerini ateşkes ve esir takası anlaşmasından çekilmekle suçlamasına tepki gösterdi. Hamas, Biden ve Blinken'ın açıklamalarının yanıltıcı olduğunu ve Siyonist hükümete destek verdiğini belirtti.

20.08.2024 16:49
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Hamas Hareketi, kendilerini "ateşkes ve esir takası anlaşmasından çekilmekle" suçlayan ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı'nın, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından çekildiği iddialarını içeren açıklamasını büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle takip ettik. Bu açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Hamas'a son öneriyi kabul etmesi yönündeki çağrısından saatler sonra geldi." ifadelerine yer verildi.

"Biden ve Blinken'in açıklamaları yanıltıcı iddialardır ve Hamas'ın gerçek tutumunu yansıtmamaktadır." denilen açıklamada, ABD'nin bu tutumuyla "Siyonistlerin işgaline tamamen taraf olduğu, Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivillere yönelik imha ve saldırılarda tam anlamıyla işbirliği içerisinde olduğunu teyit ettiği" vurgulandı.

Biden ve Blinken'ın açıklamalarıyla "aşırılık yanlısı Siyonist hükümete, Filistin halkını yok etme ve yerinden etmek amacıyla savunmasız sivillere karşı daha fazla suç işlemesi için yeşil ışık yaktığı" belirtildi.

Doha'da 15-16 Ağustos'taki görüşmelerin ardından yapılan önerilerin 2 Temmuz'da varılan sürece "darbe vurduğuna" dikkat çekilen açıklamada, son öneriyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "yeni koşullar öne sürmesine rıza gösterildiği" kaydedildi.

Açıklamada, Mısır ve Katar'ın arabulucularının, "müzakerelerde olumlu ve sorumlu bir şekilde hareket ettiği, Netanyahu'nun yeni şartlar ve talepler ileri sürmesini engellediği" değerlendirmesinde bulunuldu.

Netanyahu, 27 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

Tarafların haftaya Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes müzakerelerine devam edeceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, ABD Başkanı Biden'a tepki gösterdi - Son Dakika

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