Hamas, ABD'nin BMGK karar tasarısını suç ortaklığı olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Hamas, ABD'nin BMGK karar tasarısını suç ortaklığı olarak nitelendirdi

Hamas Hareketi, ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkesi destekleme çağrısı yapan karar tasarısını veto etmesi üzerine, taslağı 'yanıltıcı ve İsrail'in suç ortağı' olarak nitelendirdi. Hamas, Rusya, Çin ve Cezayir'in tutumunu takdir ederken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e askeri ve siyasi destek sağladığını belirtti. ABD'nin karar tasarısı, ateşkesin sağlanması ve diplomasiye destek verilmesi çağrısında bulunuyordu.

22.03.2024 22:59
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Hamas Hareketi, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısını, "yanıltıcı ve İsrail'in suç ortağı" olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin karar taslağı yanıltıcı bir dil içeriyor. Karar, düşmanın (İsrail) hedefleriyle suç ortaklığı yapıyor." denildi.

Karar tasarısını veto eden, Rusya, Çin ve Cezayir'e övgüde bulunulan açıklamada, "ABD'nin halkımıza karşı önyargılı, saldırı projesini reddeden ve uzun süredir devam eden Siyonist imha savaşının derhal durdurulması yönündeki insani ve acil talebi vurgulayan Rusya, Çin ve Cezayir'in tutumunu takdir ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, halkımıza karşı yürüttüğü savaşta cani Siyonist oluşuma on binlerce kadın, çocuk ve sivilin ölümüne neden her türlü askeri ve siyasi desteği sağladı." denildi.

BMGK'de ABD'nin karar tasarısı bugün yapılan oylamada 11 "evet" oyu alırken, Rusya, Çin ile Cezayir "hayır", Guyana ise "çekimser" oy kullanmıştı.

İki daimi üye Rusya ve Çin'in vetoları nedeniyle ABD'nin tasarısı kabul edilmemişti.

ABD'nin karar tasarısı

ABD'nin 20 Şubat'ta müzakerelere açtığı karar tasarısının son hali, Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinmişti.

Diplomatik çabalarla sağlanacak olan ateşkesin sürdürülebilir ateşkese çevrilmesinin önemine işaret edilen tasarıda, "Hamas ve diğer terörist ve aşırıcı grupların Filistin halkını temsil etmediği" ve Hamas'ın "bazı üye ülkelerce terör örgütü ilan edildiği" ifade edilmişti.

Gazze'nin 1967'de işgal edilen toprakların bir parçası olduğu vurgulanan karar tasarısında, iki devletli çözüme destek verilmişti.

Karar tasarısında, "Tüm taraflarda sivilleri korumak için acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, gerekli insani yardımın sevkiyatı, çekilen acının azaltılması ve söz konusu ateşkesin geri kalan tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla birlikte sağlanması için diplomatik çabaların desteklenmesi önem taşıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılan tasarıda, siviller ve sivil altyapının korunması ile insani yardım erişiminin sağlanması istenilmişti.

Gazze'de sivil halkın zorla yerinden edilmesine karşı çıkılan karar tasarısında, bunun uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edeceği bildirilmişti.

9'uncu kez karar tasarısı oylandı

Gazze'ye ilişkin 7 Ekim 2023'ten sonra BMGK'de bugün yapılanla 9 karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Şimdiye kadar sadece 2712 ile 2720 sayılı kararlar kabul edilirken, bunlarda ateşkes çağrısı yapılmadı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, ABD'nin BMGK karar tasarısını suç ortaklığı olarak nitelendirdi - Son Dakika

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