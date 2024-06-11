Hamas: ABD'nin Gazze'deki yüzer iskelesi insani krize katkı sağlamıyor

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GAZZE, 11 Haziran (Xinhua) -- Hamas, ABD'nin Gazze açıklarında kurduğu yüzer iskelenin, bölgedeki insani krizin hafifletilmesine "ciddi bir katkısının" bulunmadığını kaydetti.

Hamas yönetimindeki hükümet medya ofisinden Pazartesi günü yapılan açıklamada, iskelenin kurulmasından bu yana 120'yi aşmayan kısıtlı sayıdaki yardım tırının iskeleden geçiş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ABD yönetimi insani felaketin etkilerinin hafifletilmesi konusunda ciddi ise İsrail'e karadaki sınır kapılarını açma ve Mısır tarafında yığılan binlerce yardım tırının girişini sağlama yönünde baskı yapması gerektiği ifade edildi.

Hamas, yardımların ulaştırılamamsı yüzünden Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelerde kıtlık emarelerinin görülmeye başladığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, personelinin güvenliğine dair endişeler nedeniyle ABD'nin yüzer iskelesi aracılığıyla Gazze'ye insani yardım dağıtımını durdurduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusunun Cumartesi günü Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği ve en az 274 Filistinliyi öldürdüğü operasyonda Dünya Gıda Programı'nın Gazze'deki iki deposu saldırıya uğramış ve bir personeli yaralanmıştı.

17 Mayıs'ta insani yardımları kabul etmeye başlayan yüzer iskele, bir hafta sonra bir fırtınada ciddi hasar gördü. ABD Merkez Komutanlığı 8 Haziran'da yaptığı açıklamada, iskelenin yeniden faaliyete geçtiğini ve Gazze kıyısına insan yardım teslimatına başladığını duyurdu.

İsrail'in Mayıs ayında Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirmesinden bu yana, Gazze Şeridi'ne giden birçok sınır kapısının kapalı olması nedeniyle söz konusu iskele inşa edilmişti.