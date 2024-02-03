Hamas, ABD\'nin Irak ve Suriye\'deki saldırılarını kınadı

Hamas, ABD'nin Irak ve Suriye'de düzenlediği saldırıları kınayarak, bunu iki ülkenin egemenliğini ihlal eden "tehlikeli bir gerilim" olarak nitelendirdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. İki Arap ülkesinin egemenliğinin ihlal edildiği bu tehlikeli gerilimi, bölgenin istikrarına yönelik bir tehdit olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
ABD'nin söz konusu ülkelerdeki saldırıyla, "İsrail işgaline hizmet ettiği ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlenen suçları örtbas ettiği" vurgulandı.
Irak ve Suriye'deki noktalara düzenlenen saldırının "yangını körüklediğine" dikkati çeken Hamas, saldırının sonuçlarından ABD yönetiminin sorumlu olacağını kaydetti.
Ne olmuştu?
Suriye ve Irak'ta İran'ın desteklediği milisler ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla ABD ve İsrail'e ait hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.
Irak'taki milisler, 28 Ocak'ta Ürdün-Suriye sınırında ABD'nin askeri üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla vurmuş, saldırıda 3 ABD askeri ölmüş 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 28 Ocak'taki saldırıya karşılık, gece Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ve ona bağlı milis güçlere ait toplam 85 hedefe hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
ABD güçleri, ayrıca Yemen'deki hedefleri de vurduğunu bildirmişti.
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