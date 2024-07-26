Hamas, ABD'ye Netanyahu'ya baskı yapma çağrısında bulundu - Son Dakika
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Hamas, ABD'ye Netanyahu'ya baskı yapma çağrısında bulundu

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını bozmasının sorumlusu olduğunu belirterek ABD'ye Netanyahu'ya Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu. Hamas yetkilisi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Gazze'deki acil insani duruma ilişkin endişelerini dile getirmesini Amerikan yalanı olarak nitelendirdi ve Netanyahu'ya karşı acımasızca yürütülen savaşı durdurması için ABD'ye baskı yapılması gerektiğini söyledi.

26.07.2024 16:36
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Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "esir takası anlaşmasının defalarca bozulmasının sorumlusu" olduğunu belirterek ABD'ye Netanyahu'ya Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Gazze'deki acil insani duruma ilişkin endişelerini" dile getirmesinin ardından Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Rişk, "Gazze'de insani durumla ilgili kaygı ve halkımızın yaşadığı acılardan üzüntü duyulduğu iddiası yenilenen bir Amerikan yalanıdır. Eğer savaşı durdurmak isteseydiler, durdururlardı. Askeri, güvenlik, siyasi ve istihbarat desteğini Nazi (İsrail) ordusundan geri çekerlerdi." ifadelerini kullandı.

Hamas yetkilisi, Harris'in seçim kampanyasına "yalanlar uydurarak, koruduğunu iddia ettiği insan haklarını, uluslararası hukukun güvence altına aldığı işgalciye direnme hakkını göz ardı ederek ve Siyonist oluşumun lehine, Filistin halkının aleyhine sapkın bir vizyonla başladığını" savundu.

ABD yönetimine "soykırım savaşını" durdurma çağrısında bulunan Rişk, şunları kaydetti:

"ABD anlaşmayı (esir değişimi anlaşmasını) defalarca bozanın Netanyahu olduğunu biliyor ve masum halkımıza karşı acımasızca yürüttüğü savaşı durdurması için ona baskı yapmalı."

Harris, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişesini ilettiğini belirterek "Şu anlaşmayı (esir takası) yapalım ve ateşkes ile savaşı bitirelim." demişti.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Kamala Harris, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, ABD'ye Netanyahu'ya baskı yapma çağrısında bulundu - Son Dakika

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