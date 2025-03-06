Hamas: Açlık Politikası Soykırımın Parçası

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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı uyguladığı "açlık politikasının" soykırımın bir uzantısı olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in açlık politikasını devam ettirmesinin, Gazze'ye yönelik soykırımının bir uzantısı olduğunu vurgulayan Kasım, şunları kaydetti:

"İsrail'in bu terörist tutumu, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kaldırılması için dün Arap Zirvesi'nde alınan önemli kararların uygulanmasının gerekliliğini daha da artırmaktadır. Bu adımlar, zorla yerinden etme planını engellemek için zorunludur."

Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği tarafından dün düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisinde Filistin devletinin hayata geçirilmesine yönelik siyasi sürecin bir parçası olarak, BM Güvenlik Konseyine Batı Şeria ve Gazze'de uluslararası barış gücü konuşlandırılması çağrısı yapılmıştı.

Bildiride ayrıca Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci ve üçüncü aşamalarının tamamlanmasının da en yüksek öncelik olduğu vurgulanırken, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ulaşımına izin verilmesi talep edilmişti.

Arap ülkeleri, Filistinlilerin Batı Şeria'daki kamplarından ve kentlerinden zorla göç ettirilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiklerini kaydetmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.