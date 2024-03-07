Hamas, ateşkeş görüşmelerini yürüten heyetinin hareketin liderlerine danışmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığını, ancak müzakerelerin ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya yönelik çabaların devam ettiğini duyurdu.
Hamas'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Hamas delegasyonu bugün hareketin liderleriyle istişarede bulunmak üzere Kahire'den ayrılırken, saldırıların durdurulması, yerlerinden edilenlerin geri dönmesi ve Filistin halkına yardım sağlanması için müzakereler ve çabalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Kahire el-İhbariyye kanalı Mısırlı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ramazan ayı gelmeden ateşkesin sağlanması için tüm taraflar arasında istişarelerin devam ettiğini" aktardı.
Mısırlı yetkilinin, "Hamas heyeti ateşkes konusunda istişarede bulunmak üzere Kahire'den ayrıldı ve müzakereler önümüzdeki hafta devam edecek." dediği belirtildi.
Hamas'tan dün yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın kapsamlı şekilde durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak için müzakerelere devam edileceği bildirilmişti.
-Taraflar arasındaki müzakereler
Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.
Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.
Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Hamas Heyeti Kahire'den Ayrıldı, Müzakereler Devam Ediyor - Son Dakika
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nda stantları gezdi. Çetin, tarım fuarlarının önemine vurgu yaparak, tarım güvenliği ve trafik güvenliğinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, traktörlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazaların azaldığını söyledi.
Paris Moda Haftası'nda, 2024/2025 Sonbahar-Kış dönemi için tasarlanan hazır giyim koleksiyonları sergilendi. Moda dünyasının önde gelen tasarımcıları, Paris'te düzenlenen etkinlikte yeni sezonun trendlerini ve tarzlarını tanıttı.
Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Sağlıcak Köyü'nde ikamet eden M.A'ya ait 10 adet küçükbaş hayvan kayboldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda kaybolan hayvanlar, kayalık ve otluk arazide bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletindeki Lushan Dağı'nda zirveden aşağıya süzülen bulutlar şelaleyi andıran görüntüler oluşturdu.
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce belirlenen adreslerde 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 10 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılıktan, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bosch Ev Aletleri (BHS) ve İstanbul Modern iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Bir Hayalin İzinde' projesi, kız öğrencilerin yaratıcı ve cesur rol modelleriyle buluşmayı hedefliyor. Proje kapsamında İstanbul'un farklı ilçelerindeki devlet okullarında 40 kız öğrenci çeşitli eğitimler alıyor. Bu projenin yanı sıra Bosch Ev Aletleri, kız çocuklarının eşitlikçi bir şekilde yetişmesini desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, konargöçer olarak adlandırılan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Farklı illerden gelerek ailece otomobil içerisinde konaklayan dilenciler şehir dışına gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, 'Özel Geliştirme Eğitim Güvenliği Eğitimi' kapsamında okul müdürlerine yönelik bir toplantı düzenledi. Toplantıda, okul yöneticileri uyuşturucu bağımlılığı, çocuk koruma kanunu, güvenli internet kullanımı ve suçlar karşısında izlenecek süreçler hakkında bilgilendirildi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Suluköy mahallesi sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, halkın makamı olacaklarını söyledi.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, deprem sonrası yaraları sarmak ve yeni çarşı çalışmalarını hızlandırmak için çaba gösterdiklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?