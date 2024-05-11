Hamas, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Hamas, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını memnuniyetle karşıladı

Hamas, BM Genel Kurulu\'nun Filistin kararını memnuniyetle karşıladı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Hamas, bu kararı Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi gerekliliğinin bir kabulü olarak görüyor ve uluslararası tarafların halkın çevresinde kenetlenmesinin bir teyidi olarak değerlendiriyor. Ayrıca, dünya ülkelerine çabalarını yoğunlaştırma ve Filistin halkına destek sağlama çağrısı yapıldı.

11.05.2024 00:07
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Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu kararı, Filistin halkımızın meşru haklarını elde etmesi gerekliliğinin bir kabulü ve halkımıza karşı yürütülen imha savaşına destek veren ABD iradesi karşısında, uluslararası tarafların halkımızın çevresinde kenetlenmesinin bir teyidi olarak görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dünya ülkelerine çabalarını yoğunlaştırma, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını elde etmek isteyen Filistin halkına her türlü desteği sağlama çağrısı yapıldı.

BM Güvenlik Konseyi'ne sorumluluklarını üstlenme ve Filistin Devleti'ni BM'nin tam üyesi olarak tanıma kararı alma çağrısı da yapılan açıklamada, "Faşist işgal hükümetinin (İsrail) Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamı durdurmak için ciddi bir şekilde çalışmanın" önemine vurgu yapıldı.

BM Genel Kurulu, Filistin hakkındaki karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulu'nda bugün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 "çekimser" oy alırken aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu kullandı.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkat çekildi.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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