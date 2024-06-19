Hamas, BM Komisyonu Başkanı'nın İsrail'in suçlarını doğruladığını belirtti

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Hamas, Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay'ın açıklamalarının İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçları doğruladığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, BM komisyonu başkanı Pillay'ın açıklamaları değerlendirildi.

Pillay'ın açıklamalarının "BM'den İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkına karşı işlemeye devam ettiği soykırım, etnik temizlik ve göçe zorlama gibi suç ve ihlallerine yönelik yeni bir teyit olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in suçlarını belgelemek, ihlallerini kınamak ve uluslararası adaleti sağlamak için gösterilen uluslararası çabalardan duyulan memnuniyet belirtildi.

"Kurban ile celladın bir tutulduğuna" vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin direnişine yönelik, yanlışlığı kanıtlanmış asılsız suçlamalarını tekrarlamaya devam etmesi reddedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, BM'ye ve tüm hukuki çevrelere, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları durdurmak için çalışma çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'de "tüm dünyanın gözü önünde işlediği soykırım suçunun durdurulmasının herkesin sorumluluğu olmasının yanı sıra hukuki ve ahlaki bir görev olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası mahkemelerin savaş suçlusu İsrailli liderlerden hesap sorma çabalarının desteklenmesi çağrısı yapıldı.

BM işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 56'ncı Oturumu kapsamında komisyonun raporuna ilişkin düzenlenen interaktif diyalog toplantısında konuşma yapmıştı.

"İsrail, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdü veya sakat bıraktı" diyen Pillay, binlerce Filistinli çocuğun da muhtemelen enkaz altında olduğunu dile getirmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 396 Filistinli öldürüldü, 85 bin 523 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 550 Filistinli hayatını kaybetti.