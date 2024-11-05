Hamas: Filistin direnişi İsrail'in Batı Şeria'nın boşaltılması planlarını boşa çıkaracak

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Hamas, Filistin halkının direnişi sayesinde İsrail'in Batı Şeria'yı boşaltma ve Filistin davasını tasfiye etme planlarının boşa çıkacağını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da bugün öldürülen Filistinliler için başlığı dileklerinde bulunuldu.

Suikastların, Filistin halkının kararlılığını artıracağı ve şehitlerin kanına vefa ve direniş yolunun sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "Filistinlilerin mukavemeti, sahadaki direniş kahramanlarının cesareti ve Cenin, Tubas ve diğer illerde girdikleri silahlı mücadeleler, İsrail'in Batı Şeria'yı boşaltma ve Filistin davasını tasfiye etme planlarını boşa çıkaracak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Filistin halkının İsrail'in Gazze'deki katliamlarına, ablukasına ve açlık siyasetine Batı Şeria'daki gözaltılarına ve Yahudileştirme planlarına karşı koymaya ve engel olmaya devam edeceği vurgulandı.

İsrail ordusunun bugün işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 2'si Cenin ve 2'si Tubas kentlerinde 4 Filistinli hayatını kaybetmişti.