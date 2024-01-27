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Hamas, Gazze'de kamu hizmetlerine yeniden başladı - Son Dakika
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Hamas, Gazze'de kamu hizmetlerine yeniden başladı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve orta kesiminde yeniden kamu hizmeti vermeye başladı. İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde sivil idare bakımından güç kazanan Hamas, acil durum komitelerine ek olarak belediyelerin hizmet vermeye başladığı belirtildi. Ancak İsrail'in savaş hedeflerini henüz gerçekleştiremediği ifade edildi.

Hamas, Gazze\'de kamu hizmetlerine yeniden başladı
27.01.2024 - 05:09,
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İsrail basınına göre, Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile orta kesiminde yeniden kamu hizmeti vermeye başladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın, ismini vermediği iki yetkiliye dayandırdığı haberde, Hamas'ın, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde yeniden sivil idare bakımından güç kazandığı ifade edildi.

Haberde, Gazze'de savaş sonrasıyla ilgili karar alınmamasının Hamas'ın, kamu hizmetleri alanında güçlenmesini kolaylaştırdığı kaydedildi.

Savaş gibi acil durumlar için kurulan acil durum komitelerine ek olarak, önceden Hamas idaresinde olan belediyelerin, kuzey ve orta kesimlerde hizmet vermeye başladığına işaret edildi.

İsrail, daha önce pek çok defa, Gazze'ye yönelik savaşın amacının Hamas'ı yok etmek ve esirleri geri getirmek olduğunu belirtmişti ancak 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta henüz bu hedeflerden hiçbirini gerçekleştiremedi.

Kaynak: AA
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