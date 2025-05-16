Hamas: Gazze Sadece Filistinlilere Aittir

GAZZE, 16 Mayıs (Xinhua) -- Hamas yetkilisi Besim Naim, Gazze Şeridi'nin mülkiyet haklarının yalnızca Filistin halkına ait olduğunu vurgulayarak, "Gazze, emlak piyasasında satılığa çıkarılan bir bina değildir" ifadelerini kullandı.

Naim, perşembe günü yaptığı basın açıklamasında Filistinlilerin sıkı sıkıya bağlı oldukları topraklarını savunmak için gerekli tüm fedakarlıkları yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin son açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Naim, "Gazze'deki savaş devam ettiği sürece" böyle bir planın gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

Filistin halkının diğer uluslar gibi özgür, onurlu ve bağımsız yaşam hakkına sahip olduğunu vurgulayan Naim, çatışmaların sona erdirilmesi ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması için ABD dahil tüm taraflarla işbirliğine hazır olduklarını yineledi.

Naim ayrıca Gazze'nin yönetimini, savaş sona ermemiş bile olsa Filistinlilerin uzlaşıyla oluşturacağı bir organa derhal devretmeye hazır olduklarını da uzun süre önce ilan ettiklerine dikkat çekti.

Naim, Hamas hareketinin defalarca talep ettiği üzere Filistin halkının özgür ve adil seçimler yoluyla liderlerini ve siyasi rotalarını seçme hakkının sadece Filistin halkının kendisine ait olduğunu teyit etti.

ABD Başkanı Trump perşembe günü Ortadoğu gezisi sırasında Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı açıklamada ABD'nin Gazze'yi "almasını" ve bir "özgürlük bölgesine" dönüştürmesini istediğini söylemişti.