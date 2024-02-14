Hamas\'ın İsrailli esirler karşılığında serbest bırakılmasını istediği Filistinlilerin sayısı anlaşmazlık noktası

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde ateşkesin görüşüldüğü Kahire toplantısındaki temel anlaşmazlık noktasının Hamas'ın, İsrailli esirler karşılığında serbest bırakılmasını istediği Filistinlilerin sayısı olduğunu yazdı.
İsrail'in Walla haber sitesinin ismi açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, "Daha ciddi müzakerelere geçişi engelleyen temel boşluk, Hamas'ın, başta askerler olmak üzere her bir İsrailli esire karşılık çok sayıda mahkumun serbest bırakılmasını istemesiydi ve hala da öyle." ifadesi kullanıldı.
Haberde İsrailli yetkilinin "İsrail, ABD, Katar ve Mısır arasında Kahire'de Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehinelerle ilgili görüşmeler bir ilerleme sağlanamadan sona erdi ancak bir anlaşmaya yol açabilecek müzakerelere girilmesi için doldurulması gereken boşlukların anlaşılmasında ilerleme kaydedildi." ifadelerine yer verildi.
Toplantının iyi olduğunu aktaran İsrailli yetkilinin, "Toplantıya katılan tüm taraflar bir ilerleme sağlamak için büyük çaba sarf ediyor. (Filistinli) Mahkumlar meselesi de dahil olmak üzere kalan çeşitli boşluklar hakkında derinlemesine bir tartışma yapıldı." dediği kaydedildi.
İsrailli yetkilinin, "Tüm taraflar toplantıdan üzerine düşen görevlerle ayrıldılar. Bundan sonra etkili müzakere koşullarının yerine getirilip getirilmediğinin öğrenilmesi mümkün olacak." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
Katarlı ve Mısırlı arabulucuların Hamas ile görüşeceğini söyleyen İsrailli yetkilinin, arabulucuların Hamas'ın Filistinli tutuklulara ilişkin tutumunun başlangıç olup olmadığını ve ciddi müzakerelere girmek için bu tutumu yumuşatmaya hazır olup olmayacağını görüşeceğini belirttiği bildirildi.
Haberde, İsrailli yetkili, "Hamas'ın talep ettiği tutuklu sayısında büyük bir azalma olmadan ilerleme sağlanamayacağını" savundu.
Hamas'tan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Gazze'de ateşkesin görüşüldüğü 4'lü toplantı
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet dün müzakerelere katılmak için Kahire'ye gitmişti.
Mısır hükümetine yakın Kahire "El-İhbariyye" televizyonu, dün, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Katar, ABD ve İsrail'in katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de planlanan dörtlü toplantının başladığını duyurmuştu.
Toplantıda İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesi ve bölgede ateşkesin görüşüldüğü kaydedilmişti.
İsrail devlet televizyonu KAN da dün akşam saatlerinde, ABD, Katar ve Mısır'ın yanı sıra Hamas'tan temsilciler ile İsrail'in iç ve dış istihbarat direktörlerinin katılımıyla Kahire'de gerçekleştirilen "Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası müzakerelerinin" tamamlandığını açıklamıştı.
Haberde, İsrailli heyetin Kahire'den döndüğü kaydedilmişti.
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