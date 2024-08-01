Hamas, İsmail Heniyye'ye yapılan suikasta tepki olarak gösteri çağrısı yaptı - Son Dakika
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Hamas, İsmail Heniyye'ye yapılan suikasta tepki olarak gösteri çağrısı yaptı

Hamas, İsmail Heniyye\'ye yapılan suikasta tepki olarak gösteri çağrısı yaptı

Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikasta tepki olarak yarın cuma namazı sonrasında gösteri çağrısı yaptı. Hamas, suikastı kınayarak Filistin topraklarını ve Mescid-i Aksa'yı korumak için öfke yürüyüşleri düzenlenmesini istedi. Ayrıca, Heniyye için tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısı yapıldı. Heniyye, İran'da suikasta uğramıştı ve İran ile Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

01.08.2024 20:13
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Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikasta tepki olarak yarın cuma namazı sonrasında gösteri çağrısı yaptı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Korkakça suikastı ve Gazze'deki halkımıza karşı devam eden soykırımı kınamak ve Filistin toprakları, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı korumak için bütün camilerden başlayan öfke yürüyüşleri düzenlensin." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Heniyye için tüm camilerde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısı yapıldı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, İsmail Heniyye'ye yapılan suikasta tepki olarak gösteri çağrısı yaptı - Son Dakika

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