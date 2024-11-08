Hamas, İsrail askerlerine saldırdı

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunun hedef alındığı bir saldırıda askerlerden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir binaya giren İsrail askerlerinin hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda binadaki askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze ile Lübnan'da son 24 saatte 10 askerin yaralandığı bilgisi geçilmişti.