Hamas, İsrail'den Filistinli doktorun ölümü hakkında hesap sorulmasını istedi - Son Dakika
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Hamas, İsrail'den Filistinli doktorun ölümü hakkında hesap sorulmasını istedi

Hamas, İsrail\'den Filistinli doktorun ölümü hakkında hesap sorulmasını istedi

Hamas, İsrail tarafından alıkonulan ve hapishanede hayatını kaybeden Filistinli doktorun ölümü hakkında hesap sorulmasını talep etti. İsrail'in Filistinlilere yönelik savaş suçlarına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail liderlerinden hesap sorulması çağrısı yapıldı.

03.05.2024 01:52
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Hamas, Gazze'de görevi başındayken alıkonulan ve İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli doktorun ölümü hakkında İsrail'den hesap sorulmasını istedi.

Hamas, İsrail tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonulan iki Filistinlinin, tutuldukları hapishanede ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hayatını kaybedenlerden birinin, Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı olan ve Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde hastanesinde görevi başındayken İsrail güçleri tarafından alıkonulan doktor Adnan Ahmed Atiyye el-Berş olduğu belirtilen açıklamada, bunun "Filistin halkı aleyhinde devam eden korkunç savaş suçlarının teyidi mesabesinde olduğu" aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in aralarında doktorların da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi okullardan, hastanelerden alarak en basit insani haklardan yoksun gözaltı merkezlerine götürdüğü, bu kişilerin suçlarının, yaralı ve hastalar karşısında insani vazifelerini yerine getirmek olduğu belirtildi.

Uluslararası toplumdan, "bu Nazi tutumunun suç sayılması ve kınanması" için ivedilikle harekete geçilmesi istenen açıklamada, suçları tüm sınırları aşan İsrail liderlerinden hesap sorulması çağrısında bulunuldu.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan biri doktor 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Açıklamada, ölen Filistinlilerin doktor Adnan Ahmed Atiyye el-Berş ve İsmail Abdulbari Receb Hıdır olduğu belirtilmişti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı olan Berş'in Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde hastanesinde başka meslektaşlarıyla birlikte Aralık 2023'te alıkonulduğu bildirilen açıklamada, "Filistinli ilgili makamlardan alınan bilgiye göre Berş, 19 Nisan'da İsrail'in Ofer hapishanesinde şehit oldu ve cenazesi halen teslim edilmedi." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'den Filistinli doktorun ölümü hakkında hesap sorulmasını istedi - Son Dakika

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