Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir takası için müzakerelerin başarısız olduğunu duyurdu

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Hamas, 14 Mart'ta sunduğu "kapsamlı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yerinden edilenlerin bölgelerine geri dönmesi ve gerçek bir esir takasını içeren" tutumuna bağlı kaldığını arabuluculara bildirdiğini duyurdu.

Hamas'ın Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hareketin (Hamas) 14 Mart'ta ortaya koyduğu duruş ve vizyona bağlı kaldığını kısa süre önce arabulucu kardeşlerimize bildirdik." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in verdiği cevabın Filistin halkının ve direnişinin "kapsamlı ateşkes, Gazze Şeridi'nden çekilme, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve gerçek esir takasını" temsil eden temel taleplerinden hiçbirini karşılamadığı kaydedildi.

Hamas'ın açıklamasında, "Şu ana kadar tüm müzakere çabalarının başarısızlığa uğraması ve anlaşmaya varılmasının engellenmesi konusundan tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve onun aşırılık yanlısı hükümeti sorumludur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Geçen son birkaç günde Doha, İsrail ile Hamas arasında, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda ve ABD'nin katılımıyla ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması amacıyla dolaylı müzakere turlarına tanık oldu.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde, İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.