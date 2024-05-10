Hamas, İsrail ile esir takası için 12 haftalık ateşkes istedi - Son Dakika
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Hamas, İsrail ile esir takası için 12 haftalık ateşkes istedi

Hamas, İsrail ile esir takası için 12 haftalık ateşkes istedi

Hamas'ın İsrail ile esir takası mutabakatı için 12 haftalık ateşkes istediği, Tel Aviv yönetiminin ise buna karşı çıktığı belirtildi. Müzakerelerde önemli engellerden birinin de geçici ateşkesin süresi olduğu ifade edildi. İsrail'in Gazze'ye saldırıların kalıcı durdurulmasından farklı olmayacağı iddiasıyla Hamas'ın talebini kabul etmediği kaydedildi. İsrail tarafının daha önceki müzakerelerde 6 haftalık geçici ateşkes önerdiği belirtiliyor.

10.05.2024 11:53
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Hamas'ın İsrail ile esir takası mutabakatı için 12 haftalık ateşkes istediği, Tel Aviv yönetiminin ise buna karşı çıktığı belirtildi.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı esir takası müzakerelerine ilişkin CNN'e değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerelerde önemli engellerden birinin de geçici ateşkesin süresi olduğu ifade edildi.

Hamas'ın 12 haftalık ateşkes talep ettiği, İsrail'in ise Gazze'ye saldırıların "kalıcı durdurulmasından farklı olmayacağı" iddiasıyla bunu kabul etmediği kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin aylarca sürecek bir ateşkesin İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatılmasını zorlaştıracağına inandığı belirtildi.

İsrail tarafının daha önceki müzakerelerde 6 haftalık geçici ateşkes önerdiği belirtiliyor.

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı müzakereleri 8-9 Mayıs'ta Kahire'de yapılmıştı.

Mısır basını, Hamas ile İsrail heyetlerinin iki gün süren müzakere turundan sonra istişare amacıyla dün Kahire'den ayrıldığı bildirmişti.

İsrail basını, esir takası müzakerelerinde Hamas ve İsrail heyetleri arasında çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlıklar olduğunu yazmıştı.

Kaynak: AA

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