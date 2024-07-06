Hamas, İsrail'in Gazze'deki gazetecilere yönelik katliamlarına karşı uluslararası topluma çağrıda bulundu - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in Gazze'deki gazetecilere yönelik katliamlarına karşı uluslararası topluma çağrıda bulundu

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecilere yönelik katliamlarına karşı uluslararası toplumdan kararlı bir duruş sergileme çağrısı yaptı. Hamas'ın yazılı açıklamasında, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik suçlarından sorumlu tutulması ve uluslararası toplumun acil önlemler alması istendi. Ayrıca, gazetecilere destek çağrısı yapılarak, İsrail'in işlediği suçların dünyaya duyurulması istendi. Gazze'deki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucunda 5 gazetecinin daha hayatını kaybettiği ve toplamda 158 gazetecinin öldürüldüğü bildirildi.

06.07.2024 16:17
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Hamas, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecilere yönelik katliamlarına karşı kararlı bir duruş sergileme çağrısı yaptı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik "katliamlarına" tepki gösterildi.

Uluslararası toplumdan "kararlı bir duruş" talep edilen açıklamada, Tel Aviv liderlerinin "devam eden suçlarından" sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu.

İsrail hükümetinin, gazetecileri korumayı ve işlerini kolaylaştırmayı garanti eden uluslararası yasaları ihlal etmenin sonuçlarından endişe duymadığı vurgulanan açıklamada, bu katliamları durdurmak için uluslararası toplumdan acil önlemler alması istendi.

Hamas'ın açıklamasında, gazetecilere, medya mensuplarına ve tüm uluslararası basın ve medya kuruluşlarına "Filistinli gazeteci dostlarını desteklemeleri ve İsrail'in bastırmaya çalıştığı mesajlarını dünyaya duyurmak için çalışmaları, İsrail'in onlara karşı işlediği vahşi suçları açığa vurma" çağrısında da bulunuldu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın, 5 Filistinli gazetecinin daha hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 158'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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