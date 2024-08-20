Hamas, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okula düzenlediği saldırıyı kınadı ve İsrail'in soykırım saldırılarının bir teyidi olarak değerlendirdi.

20.08.2024 19:16
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Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okula düzenlediği saldırıyı, "aşırılıkçı ve eli kanlı Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım saldırılarının bir teyidi" olarak değerlendirdi.

Hamas, Er-Rimal mahallesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlenen, 12 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Saldırının, "aşırılıkçı ve eli kanlı İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım ve canice yaklaşımının bir teyidi" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi Filistinlilere yönelik bu katliamların sürdürülmesinden tamamen sorumlu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "ABD'nin tam suç ortaklığı ve Siyonist aşırılıkçı hükümete sağladığı siyasi ve askeri destek olmasaydı, bu katliamlar devam edemezdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve kurumlarına, "çağdaş tarihte benzeri görülmemiş bir şey olan bu suçları durdurmak ve savunmasız sivillere karşı devam eden ihlalleri sonlandırmak için ciddi şekilde çalışma çağrısı" yapıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında yer alan Er-Rimal mahallesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Mustafa Hafız Okulu'na düzenlediği bombalı saldırıda 12 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ağustos aynın başından beri 8 okulu vurdu

Mustafa Hafız Okulu, İsrail'in ağustos ayının başından bu yana Gazze Şeridi'nde hedef aldığı, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı 8'inci okul.

İsrail ordusu 3 Ağustos'ta Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okulu'na saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusunun 4 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin batısında zorla yerinden edilenlerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta da Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Resmi verilere göre, İsrail ordusu, ağustos ayının ilk 10 gününde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 7 okulu hedef almıştı; bu saldırılarda 179'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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