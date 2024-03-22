Hamas, İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almasını kınadı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insansız hava aracıyla (İHA) sivilleri doğrudan hedef almasını kınayarak, Tel Aviv'in Gazze'de işlediği suçlardan ABD yönetimini sorumlu tuttu.
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, İsrail ordusunun geçen ay Gazze'de 4 sivili İHA'yla vurduğu görüntülerin ortaya çıkması üzerine yazılı açıklama yayımladı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde savunmasız sivilleri doğrudan hedef alarak öldürmesini "çirkin bir savaş suçu" olarak nitelendiren Raşak, şu ifadeleri kullandı:
"İşlenen bu suç, işgal ordusunun aslında kana susamış cani çetelerden oluştuğunu bir daha gözler önüne seriyor. Bunların ayrıca, hiçbir ahlaki veya insani değere sahip olmayan kanun dışı bir ordu olduklarını kanıtlıyor."
Bu suçun, Uluslararası Adalet Divanında yargılanan İsrail'in suç dosyasına eklenmesi talebinde bulunan Raşak, "Masum sivilleri öldüren silahlar da ABD'nin silahlarıdır. Bu da (ABD Başkanı Joe) Biden ve yönetimini işlenen suçların ortağı yapıyor." ifadelerine yer verdi.
Gazze'de sivillere yönelik işlenen suçlardan ABD Başkanı Biden'ı sorumlu tutan Raşak, onların da savaş suçluları olarak yargılanması gerektiğini savundu.
Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 4 Filistinli sivilin İHA'yla bombalandığını gösteren görüntüleri yayımlamıştı.
Videolarda, 4 sivilin silah taşımadığı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı da açıkça görülüyordu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.
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