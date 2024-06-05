Hamas, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve esirlerin takası anlaşmasına olumlu yaklaşacak - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve esirlerin takası anlaşmasına olumlu yaklaşacak

Hamas, İsrail\'in Gazze\'den çekilmesi ve esirlerin takası anlaşmasına olumlu yaklaşacak

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve esirlerin takasını esas alan her türlü anlaşmaya olumlu ve ciddi yaklaşacaklarını belirtti. Heniyye, fanatik Yahudilerin işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki provokatif 'bayrak yürüyüşü'ne tepki göstererek, Kudüs'ün çatışmanın odak noktası olduğunu ve işgal bitene kadar halkın huzura eremeyeceğini vurguladı. Ateşkes görüşmeleri için Hamas heyetinin Katar ve Mısır yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

05.06.2024 20:29
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Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve esirlerin takasını esas alan her türlü anlaşmaya olumlu ve ciddi yaklaşacaklarını belirtti.

Hamas tarafından yayımlanan yazılı açıklamada Heniyye, "Hamas, halkımızın iradesini ve kahraman direnişini temsil eden duruşla bezenmiş olarak müzakereleri yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve esirlerin takasını esas alan her türlü anlaşmaya olumlu ve ciddi yaklaşacaklarını vurguladı.

Heniyye, fanatik Yahudilerin işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü"ne tepki göstererek şunları kaydetti:

"Yerleşimcilerin Kudüs'teki çılgınlığı, Kudüs'ün çatışmanın odak noktası olduğunu, işgal bitene ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar halkımızın huzura eremeyeceğini vurguluyor."

Hamas heyeti ateşkes görüşmelerini sürdürüyor

Öte yandan Gazze'de ateşkesi öngören müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas heyetinin Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile görüşmelerini tamamladığı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve esirlerin takası anlaşmasına olumlu yaklaşacak - Son Dakika

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