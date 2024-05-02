Hamas, İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı halinde esir takası müzakerelerinin biteceği uyarısında bulundu - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı halinde esir takası müzakerelerinin biteceği uyarısında bulundu

Hamas, İsrail\'in Gazze\'ye kara saldırısı halinde esir takası müzakerelerinin biteceği uyarısında bulundu

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine kara saldırısı düzenlemesi durumunda esir takası müzakerelerinin sona ereceği uyarısında bulundu. Hamdan, Gazze'deki direniş cephesinin ateş altındayken müzakereler yapamayacağını belirtti ve İsrail ile müzakerelere dair sunulan önerilere olumsuz bir tutum sergilediklerini ifade etti.

02.05.2024 13:29
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Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine kara saldırısı düzenlemesi halinde esir takası müzakerelerinin biteceği uyarısında bulundu.

Hamdan, Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen Al Manar TV'ye açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatması halinde halihazırda devam eden esir takası müzakerelerinin hemen sona ereceğini belirten Hamdan, Gazze'deki direniş cephesinin (Hamas'ın) ateş altındayken müzakereler yapamayacağını ifade etti.

Hamdan, İsrail ile müzakerelere dair sunulan önerilere tutumlarının da "olumsuz" olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı halinde esir takası müzakerelerinin biteceği uyarısında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas, İsrail'in Gazze'ye kara saldırısı halinde esir takası müzakerelerinin biteceği uyarısında bulundu - Son Dakika
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