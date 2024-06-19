Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndaki yıkımı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndaki yıkımı kınadı

Hamas, İsrail\'in Refah Sınır Kapısı\'ndaki yıkımı kınadı

Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında gerçekleştirdiği yıkımı kınayarak, işlenen suçun sınır kapısının gerçekliğini değiştiremeyeceğini belirtti. İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını yıkması, Filistin halkına karşı işlenen suçların ve ihlallerin devamı niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada, faşist işgal yönetiminin Gazze'yi dünyadan izole etmeye çalıştığı, soykırım suçunu sürdürdüğü ve hayatın tüm unsurlarını yok ettiği vurgulandı. Hamas, İsrail'in Refah sınırını tahrip etmesine rağmen, burası Filistin-Mısır sınır geçişi olarak kalacak. İşgal ortadan kaldırılıp, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yönelik saldırganlık son bulduğunda Filistin'in iradesiyle yeniden açılacaktır.

19.06.2024 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında gerçekleştirdiği yıkımı kınayarak, "işlenen bu suçun, sınır kapısının gerçekliğini değiştiremeyeceğini" belirtti.

Hamas, İsrail ordu radyosunun İsrail güçlerinin Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği büyük yıkımı yayınladığı görüntüler üzerine açıklama yaptı.

İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını yıkması, Filistin halkına karşı işlenen suçların ve ihlallerin devamı niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada, faşist işgal yönetiminin Gazze'yi dünyadan izole etmeye çalıştığı, soykırım suçunu sürdürdüğü ve hayatın tüm unsurlarını yok ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen yıkım kınanarak, "işlenen bu suçun, sınır kapısının gerçekliğini değiştiremeyeceği" belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in Refah sınırını tahrip etmesine rağmen, burası Filistin- Mısır sınır geçişi olarak kalacak. İşgal ortadan kaldırılıp, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yönelik saldırganlık son bulduğunda Filistin'in iradesiyle yeniden açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının tamamen yıkıldığını ve kullanılamaz halde olduğunu duyurmuştu.

İsrail ordu radyosunun X platformundaki hesabından yayımlanan video görüntüde, İsrail güçlerinin Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği büyük yıkım görülmüştü.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Mısır, Gazze, Refah, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndaki yıkımı kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:33 CHP, Mehmet Şimşek’le ne görüşecek Özgür Özel tek tek açıkladı CHP, Mehmet Şimşek'le ne görüşecek? Özgür Özel tek tek açıkladı
21:15 Marmaray’da tekme ve yumruklar havada uçuştu Marmaray'da tekme ve yumruklar havada uçuştu
18:48 Hastane tuvaletine gizli kamera kuran adam evinde ölü bulundu Hastane tuvaletine gizli kamera kuran adam evinde ölü bulundu
14:26 Sinan Ateş’in eşi aldığı tehditleri sıralayıp 2 bakana çağrı yaptı: Geleni görmüyor musunuz Sinan Ateş'in eşi aldığı tehditleri sıralayıp 2 bakana çağrı yaptı: Geleni görmüyor musunuz?
21:04 Sürprize izin vermediler Almanya, Macaristan’ı da rahat geçti Sürprize izin vermediler! Almanya, Macaristan'ı da rahat geçti
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler’e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler'e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak
19:46 Komşuda yangın paniği Alevler başkenti tehdit ediyor Komşuda yangın paniği! Alevler başkenti tehdit ediyor
17:39 Büyük kapışma Batshuayi Aslan oluyor Büyük kapışma! Batshuayi Aslan oluyor
17:09 Baraja giren 3 kardeş boğularak can verdi Baraja giren 3 kardeş boğularak can verdi
16:54 Sokak hayvanları nasıl uyutulacak AK Parti’den yeni açıklama var Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama var
16:44 Erdoğan’la görüşmesi İYİ Parti’yi karıştırmıştı Dervişoğlu’ndan Akşener’e bayram ziyareti Erdoğan'la görüşmesi İYİ Parti'yi karıştırmıştı! Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti
16:29 Batman’da bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi Batman'da bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
16:27 Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler’e demediğini bırakmadı Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı
15:41 TFF kasasından Euro 2024’e kaç kişi götürüldü Ortaya atılan iddialara ilk yanıt TFF kasasından Euro 2024'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt
15:29 Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 22:33:37. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndaki yıkımı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement