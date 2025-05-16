Hamas: İsrail'in Saldırıları Batı Şeria'yı İlhak Planı

Hamas, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail ordusu koruması altında devam eden saldırılarının Batı Şeria'yı ilhak ve Filistinlileri zorla göç ettirme planının bir parçası olduğunu açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilere ait kaynakların yağmalandığı ve Filistinlilerin topraklarına el konulduğu belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ordunun koruması altında saldırılarını sürdürdüğü kaydedilirken, bu saldırıların, hayati önem taşıyan kaynakları yağmalama ve Filistin halkının topraklarına el koyma şeklinde olduğu ve Batı Şeria'yı ilhak ve Filistinlileri yerinden etme planının bir parçası olduğu kaydedildi.

Batı Şeria'nın birçok bölgesinde devam eden buldozerle yıkım ve arazi tahribatının, yayılmacı işgal projesi kapsamında tehlikeli bir tırmanışı yansıttığı belirtilen açıklamada, Filistin halkına "direnişi artırmaları ve işgalcilerin saldırılarına karşı koymaları" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.