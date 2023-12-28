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Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurma önerilerine açık - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurma önerilerine açık

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını tamamen durdurma önerilerine açık olduklarını belirtti. Hamdan, saldırıların 83 gün boyunca devam ettiğini ve binlerce sivilin öldüğünü, yaralandığını ve çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail ile esir takası anlaşmasını yeniden gündeme getirdi ve Gazze'de öldürülen Filistinlilerin cesetlerinin kaybolduğunu ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nden açıklama beklediklerini söyledi.

Hamas, İsrail\'in saldırılarını durdurma önerilerine açık
28.12.2023 - 22:47,
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Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği devam eden saldırılarını tamamen ve kesin olarak durdurmaya yönelik her türlü öneriye açık olduklarını söyledi.

Hamdan, Hamas'ın Beyrut'taki ofisinde bir basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız şekilde devam eden saldırılarında 83 günün geride kaldığını belirten Hamdan, bu süre zarfında yaklaşık 22 bin sivilin öldüğünü, 56 bin sivilin yaralandığını, ölü ve yaralıların yüzde 74'ünün kadınlar ile çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

İsrail ile olası bir esir takası anlaşmasını yeniden gündeme getiren Hamdan, "Hareket (Hamas), Gazze'ye yönelik tüm saldırıların tamamen ve kalıcı olarak durdurulması yönünde her türlü öneriye açık. Halkımız, (savaşa) kısmi ve geçici yerine tümüyle son vermek istiyor." dedi.

Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından öldürülen 80 Filistinlinin cesedinin kaybolduğunu dile getiren Hamdan, bu konuya açıklık getirmesi ve durumu izah etmesi için İsrail'den cenazeleri teslim alan Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ivedi bir şekilde açıklama yapması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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