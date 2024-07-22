Hamas, İsrail'in "seri cinayetlerini" durdurmak için acil eylem çağrısında bulundu

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Hamas Hareketi, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere (BM) "dünyanın gözü önünde soykırıma maruz kalan Filistin halkına yönelik sistematik Siyonist cinayetleri durdurmak için acil eyleme geçilmesi" çağrısı yaptı.

Hamas, Han Yunus kentinin doğusunda en az 37 kişinin öldüğü ve 120'den fazla kişinin yaralandığı İsrail saldırısı sonrası Telegram hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Halkımızın dimdik, kararlı ve topraklarına bağlı kalacağını ve Filistinlileri yerinden etmeye ve ulusal davamızı yok etmeye çalışan bu cani düşman karşısında direnişin kararlılığını sürdüreceğini teyit ediyoruz. Gazze, özgürlük, dönüş ve kendi kaderini tayin yolunda işgal (İsrail) yenilene kadar mağlup olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Hamas, uluslararası topluma ve BM'ye, "dünyanın gözü önünde soykırıma maruz kalan Filistin halkına yönelik sistematik Siyonist cinayetleri durdurmak için" acil eylem çağrısı yaptı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu en az 37 Filistinli öldü, 120'den fazla Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ndeki yaralı ve hastalar için "acil" kan bağışı çağrısı yapmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulunmuştu.

Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan bölgeyi daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

Han Yunus'ta can kaybının artmasından endişe ediliyor

Nasır Hastanesi Acil Yardım Müdürü Muhammed Sakr, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Son 3 saat içerisinde yüzlerce şehit ve yaralı (hastaneye) getirildi." ifadelerini kullandı.

Sakr, "imkansızlıktan dolayı hastaların hayatını kaybettiğini" belirterek, ellerinde yeterli tıbbi malzemenin bulunmadığına dikkati çekti.

İsrail'in saldırısı sonucu can kaybının artmasından endişe ettiklerini vurgulayan Sakr, "tüm sahra hastaneleriyle iş birliği yapma" çağrısında bulundu.

Mevasi'ye "zorunlu göç"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yapmıştı.

Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 39 bin 6'ya, yaralananların sayısı da 89 bin 818'e yükseldi.

Bakanlık, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğunu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını bildirdi.