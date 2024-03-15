Hamas, uluslararası toplumun işgale karşı harekete geçmemesinin, İsrail'in daha fazla suç işlemesine yeşil ışık yaktığını belirtti.
Hamas, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasının ardından yazılı açıklama yaptı.
"Uluslararası toplumun işgale karşı harekete geçmemesi, İsrail'in daha fazla suç işlemesine yeşil ışık yaktı" ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda yardım beklerken silahsız sivillere karşı yeni bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.
"ABD silahları ve açık desteğiyle devam eden Nazi işgali katliamlarından Biden yönetimini sorumlu tutuyoruz" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'ne, bu soykırımın durdurulması ve kara yoluyla yardımların ulaştırılması için acil müdahale etmeleri çağrısında bulunuldu.
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda gece erken saatlerinde insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmüş, en az 155 kişiyi de yaralamıştı.
Son Dakika › Güncel › Hamas: İsrail'in suç işlemesine yeşil ışık yakan uluslararası toplum - Son Dakika
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