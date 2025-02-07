Hamas: İsrail İnsani Protokolü Geciktiriyor

Güncel

Hamas, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının "insani protokolünü" uygulamakta, oyalama taktiklerini kullandığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, özellikle barınma, çadırlar, enkaz kaldırma ekipmanları, yakıt ve restorasyon talepleri gibi konularda insani protokolü uygulamayı hala geciktiriyor." ifadelerini kullandı.

Kanu, arabulucular Mısır ve Katar'dan, İsrail'e baskı yaparak insani protokolü uygulamaya zorlamaları için çabalarını arttırmalarını talep ettiklerini ifade etti.

Hamas'ın ateşkes anlaşmasını, Filistin halkının çıkarlarına uygun şekilde uygulanmasına bağlı olduğunu vurgulayan Kanu, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesiyle ilgili olarak da ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yöndeki açıklamalarını reddeden tüm ülkelerin tutumlarını takdir ettiklerini dile getirdi.

Kanu, "Filistin halkının, Trump ve (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu'nun tehcir planına karşı birleştiğini ve bu duruşun Arap, İslam dünyası ve uluslararası arenada da desteklendiğini" kaydetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf da Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, anlaşmanın üzerinden yaklaşık 20 gün geçmesine rağmen İsrail'in insani protokolü uygulamayı kasten geciktirdiğini, bu nedenle bölgede insani koşulların hala "felaket" düzeyde olduğunu ifade etmişti.

Maruf, İsrail'in Gazze'ye sahra hastanesi ve tıbbi ekipmanların sağlanması konusunu da oyaladığını, bu nedenle hastaların ve yaralıların hayatının tehlike altında olduğunu dile getirmişti.

İsrail basınına göre Hamas, yükümlülükler yerine getirilmediğinden esirlerin isimlerini açıklamadı

Öte yandan İsrail tarafı, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın yapılacak esir değişiminin 5'nci turunda serbest bırakılacak esirlerin isminin henüz bildirilmediğini açıkladı.

İsrail basını, Hamas'ın İsrail'in anlaşmada insani yardımların Gazze'ye girişi konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle isimleri teslim etmediğini kaydetti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun esir takasının 5'nci turunu ABD'nin başkenti Washington'dan takip edeceği bildirildi.

Netanyahu'nun bu kararına ilişkin yapılan eleştirilerle işaret edilen açıklamada, "Başbakan'ın Washington turu kapsamında temaslarının uzaması nedeniyle dönemediği" belirtildi.

Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'in ise esir takasının 5'inci turu için İsrail'e döndüğü ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'ne asker takviyesi yapıldığı kaydedildi.

Takviyenin, esir takasının 5'inci turuna hazırlık amacıyla yapıldığı öne sürüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail'in 471 gün sürdüğü saldırılarda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar dahil Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.