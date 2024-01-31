Hamas Kahire\'ye esir takası teklifi için heyet gönderecek

Hamas'tan bir heyetin, İsrail'le esir takası teklifini Mısırlı yetkililerle görüşmek için Kahire'ye gideceği bildirildi.
Adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas'a sunulan esir takası teklifinin Gazze Şeridi'nde bir aydan fazla sürecek ateşkes ve 3 aşamada gerçekleşecek esir takasını içerdiğini söyledi.
İlk aşamada Gazze Şeridi'nde tutulan İsraillilerden yaklaşık 30 kişinin salıverilmesini kapsadığına işaret eden Filistinli yetkili, ikinci aşamanın ise İsrailli kadın ve erkek askerleri kapsadığını belirtti.
Üçüncü aşamanın da İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen İsrailli askerlerin cesetlerinin teslim edilmesini içerdiğini vurgulayan yetkili, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla ilgili ise henüz net bir sayının olmadığını ancak her bir İsrailli esire karşı 100 ila 200 arasında Filistinlinin serbest kalabileceğini anlattı.
Teklife göre, ikinci aşamasında serbest kalacak Filistinlilerin birinci aşamaya oranla daha fazla olacağını dile getiren yetkili, çünkü ikinci aşamada İsrailli askerlerin salıverileceği bir takas olacağına işaret etti.
Esir takasıyla serbest kalacak Filistinlilerin nihai sayısının Kahire'deki görüşmelerde belirlenebileceğine dikkati çeken yetkili, Hamas'ın Kahire'de hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülen müzakerelerin sonunda teklifle ilgili yanıtını Mısır'a ileteceğini kaydetti.
Filistinli yetkili, Gazze'de savaşın tümüyle durdurulması ve kapsamlı ateşkese ilişkin ise bunun Mısır'daki müzakerelerde konuşulacak konuların başında geldiğini ve anlaşmaya varılmasının sırrının da "İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesiyle" olabileceğini belirtti.
Hamas'tan bir heyetin İsrail'le esir takası teklifini Mısırlı yetkililerle görüşmek için Kahire'ye gideceğini söyleyen yetkili, Hamas'ın hala İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tümüyle çekilmesi yönündeki tutumunu sürdürdüğünün altını çizdi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşmasını" ve bunun uygulanmasına ilişkin maddeleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı.
Heniyye, "Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle, Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çekilmesi temelinde olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Paris toplantısı
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, ?Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını belirtmişti.
Daha sonra, İsrail Kanal 12 televizyonu da Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı görüşmelerin yapıldığını ancak buna ilişkin "basına sızan maddelerin doğru olmadığını" açıklamıştı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.
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